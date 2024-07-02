Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Сьогодні 17:34
просмотров

В Україні значно спростили процес оформлення субсидії. Бажаючим отримувати допомогу від держави більше не потрібно збирати документи чи відвідувати відділення держустанов для отримання субсидії. Тепер достатньо мати доступ до інтернету та цифровий підпис.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізналися, як подати спрощену заяву на отримання субсидії без відвідування державних установ.

Як розповіли у Пенсійному фонді України, отримати субсидію можна за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ чи мобільного додатку організації, а також через портал «Дія».

Через портал ПФУ

Зайшовши на портал Пенсійного фонду України, необхідно пройти авторизацію для доступу до особистого кабінету. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через Bank ID.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

На порталі необхідно вибрати опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом». Далі слід заповнити онлайн-форму.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Вона і буде заявою про субсидію. Там необхідно вказати свої паспортні дані, інформацію про кількість членів домогосподарства, а також додати реквізити банківського рахунку, на який надходитиме субсидія.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Якщо заяву на отримання субсидії подає орендар квартири, то до неї необхідно додати скан-копію договору про найм житла.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Потім користувач повинен дати згоду на передачу та обробку даних – поставити необхідну мету та натиснути: «Сформувати заяву». Після цього потрібно натиснути «Підписати та відправити до ПФУ».

За допомогою «Дії»

Після авторизації на порталі необхідно зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога». Далі вибрати пункт “Заява на призначення житлової субсидії в електронній формі”.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

Потім потрібно заповнити заяву. Для цього потрібно вказати адресу, за якою буде призначено субсидію, вибрати відповідні пункти, якщо є заборгованість по ЖКГ або право на пільги. Далі споживачеві потрібно вказати номер особистого рахунку та дані постачальників послуг. Вказати кількість мешканців та прописаних осіб у домогосподарстві.

При необхідності – прикріпити скан-копії договору про оренду та обрати спосіб отримання субсидії – на картку банку або у відділення пошти. Після всіх процедур заяву необхідно підписати електронним підписом та надіслати.

Читайте також:

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024Українська Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дивився 10 хвилин, як він вмирає: житель Павлограда убив незрячого дідуся через 200 гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Дивився 10 хвилин, як він вмирає: житель Павлограда убив незрячого дідуся через 200 гривень

    У Павлограді на Дніпропетровщині судили чоловіка, який вбив незрячого дідуся.

    Окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:05
    Окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей

    Сьогодні вдень, 2 липня, окупанти обстріляли центр Нікополя.

    Жителька Дніпропетровщини народила шосту дитину вдома
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:04
    Жителька Дніпропетровщини народила шосту дитину вдома

    Шосту дитину жінка народила вдома.

    Чому в Дніпрі зникає зв’язок під час відключень світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:01
    Чому в Дніпрі зникає зв’язок під час відключень світла

    Мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку, коли вимкнули…

    Наверх