Як жителям Дніпра оформити субсидію, не виходячи з дому: інструкція 2024

В Україні значно спростили процес оформлення субсидії. Бажаючим отримувати допомогу від держави більше не потрібно збирати документи чи відвідувати відділення держустанов для отримання субсидії. Тепер достатньо мати доступ до інтернету та цифровий підпис.

Журналісти dnepr.info дізналися, як подати спрощену заяву на отримання субсидії без відвідування державних установ.

Як розповіли у Пенсійному фонді України, отримати субсидію можна за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ чи мобільного додатку організації, а також через портал «Дія».

Через портал ПФУ

Зайшовши на портал Пенсійного фонду України, необхідно пройти авторизацію для доступу до особистого кабінету. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через Bank ID.

На порталі необхідно вибрати опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом». Далі слід заповнити онлайн-форму.

Вона і буде заявою про субсидію. Там необхідно вказати свої паспортні дані, інформацію про кількість членів домогосподарства, а також додати реквізити банківського рахунку, на який надходитиме субсидія.

Якщо заяву на отримання субсидії подає орендар квартири, то до неї необхідно додати скан-копію договору про найм житла.

Потім користувач повинен дати згоду на передачу та обробку даних – поставити необхідну мету та натиснути: «Сформувати заяву». Після цього потрібно натиснути «Підписати та відправити до ПФУ».

За допомогою «Дії»

Після авторизації на порталі необхідно зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога». Далі вибрати пункт “Заява на призначення житлової субсидії в електронній формі”.

Потім потрібно заповнити заяву. Для цього потрібно вказати адресу, за якою буде призначено субсидію, вибрати відповідні пункти, якщо є заборгованість по ЖКГ або право на пільги. Далі споживачеві потрібно вказати номер особистого рахунку та дані постачальників послуг. Вказати кількість мешканців та прописаних осіб у домогосподарстві.

При необхідності – прикріпити скан-копії договору про оренду та обрати спосіб отримання субсидії – на картку банку або у відділення пошти. Після всіх процедур заяву необхідно підписати електронним підписом та надіслати.

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