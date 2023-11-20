Як зберегти життєву силу, переживаючи невизначеність?

Важлива інформація!

Практична допомога для родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих Оборонців!

Коли? 29 листопада

Де? Місто Дніпро

Організатор: Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з Асоціацією ресурсної психології

ВАЖЛИВО. Участь лише за попередньою реєстрацією https://forms.gle/cSNrX9KbR8qrmSm3A

Запрошуємо усіх бажаючих!

Деталі будуть повідомлені в особистому форматі після реєстрації

Телефон для деталей: 0800 200 606 (пн-пт)

Українська

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