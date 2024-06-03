Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Сьогодні 12:35
просмотров

На місці кінотеатрів у Дніпрі масово будують нові будинки. Ось і на житловому масиві Тополя готуються знести відносно нещодавно побудований кінозал «Січ», але з невеликим застереженням. На його місці з'явиться новий торговельний центр.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Журналісти dnepr.info дізналися, що буде на місці кінотеатру і як він виглядає зараз.

Кінотеатр «Січ» було відкрито 1993 року. Замовником кінозалу виступила міська рада. У кінотеатрі було три зали: для демонстрації нових фільмів та прем’єр, для показу ретро кінострічок та дитячий – одночасно він вважався центром виховної роботи з дітьми. Загальна площа будівлі становила 2,4 тис. кв.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

“Січ” пропрацював до 2015 року. За цей час він пережив реконструкцію та став першим українським мультиплексом та першим багатозальним кінотеатром Дніпра – їх було три. Загалом у місті їх було три такі кінотеатри. Особливістю Січі була єдина вартість квитків на будь-які місця.

Також у кінотеатрі працювало кафе, дитяча кімната, зал, де можна було зіграти у більярд.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Останні майже 10 років кінотеатр стоїть закритим. Частина приміщень у ньому якийсь час здавалося в оренду.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Роботи з демонтажу кінотеатру розпочалися у 2024 році. Згідно з новим проектом на місці «Січі» збудують торгово-розважальний комплекс. Будівля буде трохи вищою, ніж кінотеатр і трохи більше, а під ним буде паркінг на 120 автомобілів та укриття. На першому поверсі комплексу обладнано торговельні майданчики, на другому – фуд-зону.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Наразі триває демонтаж кінотеатру. Його обнесли залізним парканом, щоб ніхто не знав, що саме відбувається на території.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

Там постійно чергує охорона. Демонтаж вже помітний – на будівлі знімають покрівлю.

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місціУкраїнська Новости Днепра про Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місціРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Концерт на колесах: у Дніпрі працює співучий таксист (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:12
    Концерт на колесах: у Дніпрі працює співучий таксист (ВІДЕО)

    У Дніпрі працює таксист, який співає для пасажирів.

    “Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:06
    “Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

    Після важкого поранення помер відомий громадський діяч з Дніпра.

    Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:25
    Досі не можуть знайти: в Одесі хвилею змило молоду лейтенантку поліції під час фотосесії

    В Одесі під час шторму хвилею змило 20-річну лейтенантку поліції…

    470 грамів: у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:18
    470 грамів: у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою

    У пологовому Дніпра врятували дитину з рекордно низькою вагою.

    Наверх