Як зараз виглядає кінотеатр «Січ» у Дніпрі: що збудують на його місці

На місці кінотеатрів у Дніпрі масово будують нові будинки. Ось і на житловому масиві Тополя готуються знести відносно нещодавно побудований кінозал «Січ», але з невеликим застереженням. На його місці з'явиться новий торговельний центр.

Журналісти dnepr.info дізналися, що буде на місці кінотеатру і як він виглядає зараз.

Кінотеатр «Січ» було відкрито 1993 року. Замовником кінозалу виступила міська рада. У кінотеатрі було три зали: для демонстрації нових фільмів та прем’єр, для показу ретро кінострічок та дитячий – одночасно він вважався центром виховної роботи з дітьми. Загальна площа будівлі становила 2,4 тис. кв.

“Січ” пропрацював до 2015 року. За цей час він пережив реконструкцію та став першим українським мультиплексом та першим багатозальним кінотеатром Дніпра – їх було три. Загалом у місті їх було три такі кінотеатри. Особливістю Січі була єдина вартість квитків на будь-які місця.

Також у кінотеатрі працювало кафе, дитяча кімната, зал, де можна було зіграти у більярд.

Останні майже 10 років кінотеатр стоїть закритим. Частина приміщень у ньому якийсь час здавалося в оренду.

Роботи з демонтажу кінотеатру розпочалися у 2024 році. Згідно з новим проектом на місці «Січі» збудують торгово-розважальний комплекс. Будівля буде трохи вищою, ніж кінотеатр і трохи більше, а під ним буде паркінг на 120 автомобілів та укриття. На першому поверсі комплексу обладнано торговельні майданчики, на другому – фуд-зону.

Наразі триває демонтаж кінотеатру. Його обнесли залізним парканом, щоб ніхто не знав, що саме відбувається на території.

Там постійно чергує охорона. Демонтаж вже помітний – на будівлі знімають покрівлю.

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