Як записати маленьку дитину на щеплення від Covid-19 у Дніпрі

У зв’язку з повномасштабними військовими діями, які розпочались на території України 24 лютого минулого року українці «забули» про все, що було до цього дня. В тому числі про коронавірус. Але люди продовжують хворіти, а лікарі продовжують закликати громадян вакцинуватись від Covid-19 самим та щеплювати дітей. Журналісти dnepr.info дізнались, як батьки можуть щепити дитину віком від 5 до 11 років і що для цього потрібно.

Віднедавна в Україні вакцинуватись від Covid-19 можуть не тільки дорослі, а й діти від 5 до 11 років. Захищати її від захворювання будуть спеціальною вакциною Cominarty для дітей. Та отримати щеплення вона може не в кожному пункті вакцинації. На додачу малеча повинна отримати направлення від сімейного лікаря чи педіатра на процедуру.

Тож перше, що повинні зробити батьки, які хочуть аби їхню дитину щепили від коронавірусу – це поспілкуватись з лікарем дитини. Потім отримати направлення і зателефонувати до пункту вакцинації та дізнатись: чи є в наявності «дитячі» вакцини від Covid-19. Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, єдиним протипоказанням до щеплення може бути висока температура тіла дитини – вище 38 градусів або алергічна реакція на першу дозу препарату. А незначна застуда з невисокою температурою чи нежиттю – не є причиною відкласти візити до центру вакцинації.

Йдучи на «дитяче» щеплення батьки повинні прихопити з собою свідоцтво про народження дитини та своє посвідчення особи, ще може бути паспорт, тощо. На місці потрібно буде заповнити інформований документ про згоду на щеплення дитини.

Дізнатись, в якому пункті є вакцини можна тут.

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