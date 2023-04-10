Як законно збагатитися в Україні: лотерея, облігація та крипта

Отримати зайві гроші просто тому, що дав у борг, пройшовся пішки кілька кілометрів або вгадав кілька цифр цілком реально. Потрібно лише трохи стартового капіталу та зусиль з боку бажаючого збільшити свій дохід. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-4 способів, як законно заробити грошей, не прикладаючи при цьому майже ніяких зусиль.

Лотерейний квиток

Лотерейний квиток коштує від 15 до 20 грн., а виграти при цьому можна від 1,3 млн. грн. Потрібно лише вгадати кілька цифр. Це не просто, але й не неможливо. Так, у січні минулого року мешканець Дніпра зірвав джек-пот в одній з національних лотерей і виграв 2 млн грн – він вгадав усі 5 номерів, що випали. Для тих, хто не хоче багато платити, є варіант купити квиток за 3 грн і при цьому можливо виграти 1,5 тис грн – тут потрібно вгадати лише три цифри.

Щоб купити квиток, не потрібно навіть виходити з дому. Зробити це можна на сайті Державної лотереї України. Але також їх продають у точках продажу у торгових центрах.

Для тих, хто не хоче чекати на розіграш є варіант миттєвих лотерей, коли ціна однієї гри коштує від 5 грн, а виграти можна 50 грн. для цього потрібно потрапити пострілом у ціль або стерти захисне покриття на скетч-карті. Зробити це можна онлайн або по-старому – у місці продажу скетч-карти. Для любителів постійно зазнавати успіху – є навіть спеціальний додаток.

Військові облігації

Купити військові облігації в Україні можуть усі охочі. Зробити це можна у застосунку ПриватБанку або у «Дії». Військові облігації – це боргові цінні папери, їх випускає Міністерство фінансів. Аукціони з їхньої купівлі проводяться раз на кілька днів. Вони є повним аналогом облігацій внутрішньої держпозики, а виручені кошти спрямовуються не лише на покриття бюджету, а й на фінансування оборони країни. Середня вартість однієї – 900 – 1000 грн. Термін обігу – від 3 місяців до 1,5 років. Чим більший термін – тим вищий відсоток, який потім отримає покупець. У середньому це становить від 4% до 16% річних. З отриманого доходу не потрібно сплачувати податок.

Крипта

Щоб майнити криптовалюту, що вже знаходиться в оббігу, потрібно обладнання, а от заробляти свиткоїн, який у майбутньому може перетворитися на гроші – можна за допомогою простих фізичних вправ та мобільного застосунку Sweatcoin. Додаток безкоштовний, він відстежує щоденну кількість кроків та винагороджує активність віртуальною валютою нового покоління Sweat. Одна тисяча кроків – це 0,95 sweatcoin. «Перетворити» їх у реальні гроші та витратити на щось поки не можна, але можна купити з великими знижками або просто за цю валюту будь-які товари в магазині Sweatcoin – це може бути спортивне спорядження, електроніка, сертифікати на курси з вивчення мов, подарункові картки до інших магазинів. Цього літа Sweatcoin планує запуск власної криптовалюти і після цього всі зароблені кошти можна буде вивести та отримати реальні гроші. Для того, щоб почати заробляти потрібно завантажити програму, створити обліковий запис та гаманець і багато ходити. Додаток доступний поки що лише англійською мовою.

Більше можливостей безкоштовно отримати криптовалюту зібрано на біржі Coinbase. Для початку роботи тут необхідно створити обліковий запис.

Кешбек

Здійснюючи покупки в різних магазинах у Дніпрі, можна отримати кешбек у тому чи іншому вигляді – як кошти, повернуті на карту, так і у вигляді бонусів-знижок на наступну покупку. Для отримання кешбеку іноді потрібно встановити застосунок того чи іншого магазину чи сервісу. Або оплачувати покупки через спеціальний застосунок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: