Як захистити холодильник і бойлер від стрибків напруги в електромережі (ПОРАДИ)

У Дніпрі та області повернулися до графіка стабілізаційних відключень світла. Але аварійні можуть повторитися будь-якої миті. «Повернення» світла в квартиру - це завжди радість для людей, але можливий ризик для техніки. Коли електрику подають до будинку напруга в мережі може досягати значень вище, ніж потрібно холодильнику, пральній машині чи бойлеру. Від перепадів напруги техніка може згоріти. Як її захистити – з’ясовували журналісти dnepr.info.

Нормальна напруга у мережі – 220 Вольт. Коли вона опускається нижче 198 або піднімається вище 242 Вольт – це означає, що в будинку проблеми з електрикою та техніку краще не включати до мережі. Виміряти напругу можна за допомогою мультиметра, але ні у кожного він є, а також визначити «на око» – якщо лампа світить тьмяно чи «блимає» – це вірна ознака неполадок в електромережі.

Найпростіший і безкоштовний спосіб допомогти техніці – вимикати її з розетки на час, поки немає напруги, а коли світло з’явиться – вмикати її поступово, не всю відразу. Але цей метод підійде для тих, хто постійно знаходиться вдома і може слідкувати за цим.

Щоб убезпечити ті прилади в будинку, якими рідко користуєтеся – просто вимкніть те, чим рідко користуєтеся з розетки.

Реле контролю напруги – пристрій виглядає як «перехідник» з лічильником. Купується для кожної розетки окремо. На «лічильнику» видно яка напруга подається до будинку чи квартири. У разі підвищення напруги реле просто знеструмлює техніку, яка до нього підключена, а після нормалізації вмикається автоматично з витримкою часу. Мінімальна ціна такого пристрою стартує від 700 грн.

Стабілізатор напруги – коштує дорожче, оскільки не тільки контролює напругу в мережі, але й вирівнює її до 220 Вольт. Але працює у певному інтервалі і якщо напруга стає більшою за 280 – просто відключає техніку від мережі. Початкова ціна на стабілізатор – від 1,6 тис. грн.

Безперебійник – найчастіше їх застосовують для комп’ютерів. Коли світло відключається безперебійник дозволяє зберегти необхідні документи і вимкнути техніку. Але його можна підключити до газового котла або інших пристроїв. Коли в квартирі або будинку зникає напруга, він автоматично включиться і якийсь час зможе підтримувати роботу пристрою. Якщо напруга зросте – безперебійник автоматично вимикається. Найдешевший – від 700 грн.

Мережевий фільтр – зовні це такий великий подовжувач із кнопкою включення та вимикання. Він не допоможе стабілізувати напругу, не відключить техніку при перепадах, але в разі чого весь удар візьме на себе і таким чином захистить комп’ютер, холодильник або кавоварку. Невеликий мережевий фільтр на 2 розетки коштуватиме від 300 грн.

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