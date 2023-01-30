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  • Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні 12:30
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Раніше, аби передати комусь право керувати автомобілем його власник та потенційний водій повинні були бути зареєстровані в «Електронному кабінеті водія», мати цифровий підпис та інше. Нині ж в Україні процедуру спростили и передати право керувати транспортом можна через «Дію». Як це зробити – розбирались журналісти Dnepr.info.

Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Поділитись цифровою версією техпаспорту авто можна тільки тим, у кого він відображається у застосунку. Здебільшого власники машин, які були придбані після 2013 року мають цю «опцію». Тож у застосунку спочатку потрібно пройти ідентифікацію, а потім перейти в розділ «Послуги» та обрати пункт «Шеринг авто», а після нього – «Поділитись авто».

Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Далі слід «обрати» техпаспорт автомобіля, який буде переданий належному водію і вказати на який саме час передається транспортний засіб. 

Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Саме протягом цього часу іншій людини в застосунку «Дія» буде доступний документ на чужу машину. Після цього, застосунок спитає власника транспортного засобу про його телефон, місце проживання, тощо або «підтягне» інформацію через BankID. Належному користувачеві ці данні також будуть доступні.

Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Аби закінчити процедуру «передачі» технічного паспорту на авто потрібно надіслати майбутньому належному користувачеві-водію запит або QR-код. Він має його підтвердити та у відповідь надіслати свої дані та підписати заяву за допомогою «Дія. Підпис».

Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

Та одразу користуватись техпаспортом водій не зможе, адже дані будуть перевірятись у сервісному центрі МВС. Перевірка займе декілька хвилин.

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Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)Українська Новости Днепра про Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)Русский

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