Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health

Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health

Сьогодні 18:03
просмотров

З 1 квітня у Дніпрі та по всій країні відпускати всі рецептурні препарати будуть лише за наявності електронного «дозволу» від лікаря. Журналісти dnepr.info розбиралися, які препарати з квітня вже будуть недоступні у вільному продажі, і хто зможе виписувати е-рецепт.
Новости Днепра про Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health

#image_title

Для яких ліків потрібен

Усім, кому потрібні будуть антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати чи ліки від серцевих хвороб та артеріального тиску, тепер мають надавати в аптеці електронний рецепт на той чи інший препарат. Адже ці препарати можна застосовувати лише за призначенням лікаря. У МОЗ вважають, що самовільний прийом таких ліків може спричинити залежність, ускладнити перебіг хвороби, а у хворого можуть виникнути серйозні побічні ефекти, тому і вводять е-рецепт на них, щоб хворі приймали ліки дозовано та під наглядом лікаря і не займались самолікуванням.

Як отримати

Виписати електронний рецепт зможе будь-який лікар. Він може працювати у приватній, державній чи комунальній лікарні, або ж бути зареєстрований як ФОП. Не важливо, чи буде медустанова, де працює лікар договір з НСЗУ чи ні.

Пацієнт зможе отримати рецепт у будь-якого лікаря, незалежно від того, чи підписано у нього декларацію з сімейним лікарем. Головні умови для отримання рецепту – бути зареєстрованими в електронній системі охорони здоров’я чи e-Health.

Для хворих, які страждають на хронічні недуги лікарі можуть виписувати рецепти на ліки дистанційно, а також у них є можливість отримати рецепт на курс лікування відразу. Для цього в системі e-Health має бути зафіксовано перше призначення від лікаря.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-HealthУкраїнська Новости Днепра про Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-HealthРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України з руїн будинку на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:42
    У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України з руїн будинку на Перемозі

    Нещодавно у Дніпрі пройшов благодійний аукціон.

    У Дніпрі біля McDonald’s помітили працівників: коли відкриються ресторани
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі біля McDonald’s помітили працівників: коли відкриються ресторани

    24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s…

    Тут колись жив Глоба та був густий ліс: 10 маловідомих фактів про вулицю Бандери у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:19
    Тут колись жив Глоба та був густий ліс: 10 маловідомих фактів про вулицю Бандери у Дніпрі

    Торік у вересні вулиця Шмідта була перейменована на вулицю Бандери.…

    Розприснув газовий балончик: у центрі Дніпра 58-річний пасажир напав на кондукторку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    Розприснув газовий балончик: у центрі Дніпра 58-річний пасажир напав на кондукторку

    У Дніпрі пасажир намагався "відбитися" від кондуктора.

    Наверх