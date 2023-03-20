Як з 1 квітня відпускатимуть ліки в аптеках Дніпра: без звернення до сімейного лікаря, але з реєстрацією у e-Health

Усім, кому потрібні будуть антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати чи ліки від серцевих хвороб та артеріального тиску, тепер мають надавати в аптеці електронний рецепт на той чи інший препарат. Адже ці препарати можна застосовувати лише за призначенням лікаря. У МОЗ вважають, що самовільний прийом таких ліків може спричинити залежність, ускладнити перебіг хвороби, а у хворого можуть виникнути серйозні побічні ефекти, тому і вводять е-рецепт на них, щоб хворі приймали ліки дозовано та під наглядом лікаря і не займались самолікуванням.
Виписати електронний рецепт зможе будь-який лікар. Він може працювати у приватній, державній чи комунальній лікарні, або ж бути зареєстрований як ФОП. Не важливо, чи буде медустанова, де працює лікар договір з НСЗУ чи ні.
Пацієнт зможе отримати рецепт у будь-якого лікаря, незалежно від того, чи підписано у нього декларацію з сімейним лікарем. Головні умови для отримання рецепту – бути зареєстрованими в електронній системі охорони здоров’я чи e-Health.
Для хворих, які страждають на хронічні недуги лікарі можуть виписувати рецепти на ліки дистанційно, а також у них є можливість отримати рецепт на курс лікування відразу. Для цього в системі e-Health має бути зафіксовано перше призначення від лікаря.
Читайте також:
Автор:
Нещодавно у Дніпрі пройшов благодійний аукціон.
24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s…
Торік у вересні вулиця Шмідта була перейменована на вулицю Бандери.…
У Дніпрі пасажир намагався "відбитися" від кондуктора.