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Як їздить громадський транспорт Дніпра у неділю 15 січня

Сьогодні 08:32
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У Дніпрі в неділю працює електротранспорт та курсує 90 автобусних маршрутів.

Новости Днепра про Як їздить громадський транспорт Дніпра у неділю 15 січня

Як повідомили в міськраді, 15 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 34 транспортні засоби;
Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всього 48 вагонів трамваю.

Наразі, тролейбус №6 рухається в об’їзд місця ракетного удару через просп. Героїв – пров. Добробольців і далі згідно маршруту.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 82 одиниці рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 784 транспортні засоби (з них 149 – автобуси великої місткості).

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Новости Днепра про Як їздить громадський транспорт Дніпра у неділю 15 січняУкраїнська

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