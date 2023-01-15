Як їздить громадський транспорт Дніпра у неділю 15 січня

Як повідомили в міськраді, 15 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 34 транспортні засоби;
Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всього 48 вагонів трамваю.
Наразі, тролейбус №6 рухається в об’їзд місця ракетного удару через просп. Героїв – пров. Добробольців і далі згідно маршруту.
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 82 одиниці рухомого складу.
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 784 транспортні засоби (з них 149 – автобуси великої місткості).
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