Як вимикатимуть світло в Дніпрі 10 липня

У Дніпрі та області вимикатимуть світло весь день.

В Укренерго повідомили, що завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги. Це означає, що є велика ймовірність вимкнень під час світло-сірих графіків. Однак при низькому споживанні вимкнення можуть пом’якшити.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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