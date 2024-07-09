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Як вимикатимуть світло в Дніпрі 10 липня

Сьогодні 19:32
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У Дніпрі та області вимикатимуть світло весь день.

Новости Днепра про Як вимикатимуть світло в Дніпрі 10 липня

В Укренерго повідомили, що завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги. Це означає, що є велика ймовірність вимкнень під час світло-сірих графіків. Однак при низькому споживанні вимкнення можуть пом’якшити. 

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. 

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Новости Днепра про Як вимикатимуть світло в Дніпрі 10 липняУкраїнська

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