Як вимикатимуть світло у Дніпрі протягом доби 8 липня: графіки відключень

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
Зазначається, що сьогодні з 00:00 до 14:00 застосовуватимуть одночасно дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години – три черги відключень.
Споживання зростає через спеку, – зазначили в дописі.
Станом на 07:20 8 липня відключені 1 та 2 черги абонентів ЦЕК. Після 10:00 графіки відключень споживачів діятимуть таким чином:
Також, у зв’язку з проведенням планових робіт з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання абонентів ЦЕК за адресами:
В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно графіку стабілізаційних відключень – по групах:
Нагадаємо, біла зона означає, що у зазначений час електропостачання не відключатиметься. Світло-сіра – можливе відключення, сіра – відключення будуть.
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.
Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.
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