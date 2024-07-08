Як вимикатимуть світло у Дніпрі протягом доби 8 липня: графіки відключень

У понеділок 8 липня у Дніпрі застосовуються графіки відключення світла. Діятимуть протягом всієї доби.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що сьогодні з 00:00 до 14:00 застосовуватимуть одночасно дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години – три черги відключень.

Споживання зростає через спеку, – зазначили в дописі.

Станом на 07:20 8 липня відключені 1 та 2 черги абонентів ЦЕК. Після 10:00 графіки відключень споживачів діятимуть таким чином:

з 10:00 до 14:00 відключатимуться 3 та 4 черги;

з 14:00 до 16:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;

з 16:00 до 20:00 відключатимуться 3 та 4;

з 16:00 до 22:00 відключатиметься 6 черга;

з 19:00 до 24:00 відключатиметься 5 черга;

з 20:00 до 24:00 відключатимуться 1 та 2 черги.

Також, у зв’язку з проведенням планових робіт з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання абонентів ЦЕК за адресами:

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 71, 75, 77.

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно графіку стабілізаційних відключень – по групах:

Нагадаємо, біла зона означає, що у зазначений час електропостачання не відключатиметься. Світло-сіра – можливе відключення, сіра – відключення будуть.

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.

Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.

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