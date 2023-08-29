Як виглядають найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: від 15 тис грн (ФОТО)

Як зазначають ріелтори, самий пік покупок дач у Дніпрі припадає на кінець весни та початок літа і початок осені. Навесні її купують ті, хто хоче провести теплі дні на природі або зайнятися вирощуванням своїх овочів та фруктів, а наприкінці літа та восени ті, хто планує працювати на дачі наступного року.

Журналісти dnepr.info дізналися, за скільки зараз можна купити дачу у Дніпрі.

За 14,7 тис грн у Дніпрі пропонують купити дачну ділянку в садовому товаристві неподалік Придніпровська. На території товариства є охорона, світло, на ділянках є будівлі. Як зазначає автор оголошення, багато власників дач у садовому товаристві живуть тут цілий рік. Більш детальну інформацію обіцяють розповісти телефоном.

Дачу у тупіку Ігрені можна купити за 28 тис грн. За ці гроші новий власник отримає ділянку на 6 соток та будиночок на 15 кв м. У будинку немає жодних зручностей, але є льох та веранда. Воду можна брати із колодязя. Світло можна провести в будинок. Є також поливна вода.

Також на Ігрені, але вже за 44,3 тис грн можна купити дачу з будиночком на 25 кв м. Ділянка при цьому 6 соток землі. Будинок з фундаментом, у ньому дві кімнати, веранда, у приміщенні є пічка, льох, світло. Воду можна брати із колодязя на сусідній ділянці. У дворі є сарай та туалет. На території ростуть плодові дерева.

За 60 тис. грн у Дніпрі можна купити дачу на березі річки Сура. Ділянка – стандартна 6 соток, у дворі є будинок на 50 кв м, у будинку дві кімнати, проведена вода та електрика, але будівлі дуже потрібний ремонт.

Трохи дорожче – 66,4 тис грн коштуватиме дача у межах міста, поряд із річкою Самара. Ділянка майже на 6 соток, але перебуває у занедбаному стані. На території є криниця та вода для поливу. Електрику потрібно провести. У дворі стоїть вагончик із передпокоєм та кімнатою – всього 11 кв м. Усередині утеплений, а на вікнах стоять ґрати. У «будиночку» є холодильник, шафа, стільці.

Майже 74 тис грн обійдеться дача неподалік селища під Дніпром. На ділянці 6 соток землі та будиночок із металевого каркасу. На подвір’ї є прибудова з цегли.

За 82 тис. грн у Дніпрі можна купити дачу з ділянкою на 12 соток землі. Знаходиться вона на Ігрені. На ділянці є будинок на 52 кв м, з трьома кімнатами, підвалом та пічним опаленням. Є електрика, біля ділянки – колодязь із питною водою. Туалет – у дворі.

За 92,3 тис грн можна купити дачу в садовому товаристві також на Ігрені. Ділянка невелика – всього 4 сотки, є будинок на 18 кв м. Двір доглянутий, проведено електрику, є поливна вода. За питною доведеться йти до криниці на вулиці.

96 тис грн у Дніпрі обійдеться купівля дачі неподалік Рибальського. Знаходиться вона у садовому товаристві, ділянка 6 соток. Розпочато будівництво будинку, збудовано гараж, саунзел, кімнату та кухня. Новий власник на додачу дільниці отримає і будівельні матеріали. Води та світла – ні. Для першої потрібно бурити свердловину, для другого проводити від центральної вулиці.

103,5 тис грн коштуватиме дача в Сухачівці в Дніпрі. Ділянка 8 соток, має будинок на 30 метрів. Усі зручності у дворі. У будинок проведено світло, є літній душ. Воду для пиття доведеться носити з криниці на сусідній вулиці. У дворі ростуть фруктові дерева, недалеко пляж та ліс.

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