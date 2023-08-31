Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає один з таких забутих закладів у парку Шевченка.
Влітку кафе-примара прихована зеленню дерев і кущів і зовні трохи нагадує забуту теплицю.
Швидше за все, тут було дві зони: «літня» – де столики для відвідувачів стояли під навісом на свіжому повітрі.
І «зимова», коли відвідувачі могли перекусити у невеликій кам’яниці з вікнами.
Нині все стоїть покинуте. Вікон та дверей давно немає. Але де-не-де залишилися рами від вікон.
Сама будівля змальована графіті. Усередині немає нічого – ні стін, ні меблів, ні обшивки на стінах чи стелі.
Але незважаючи на це, в самій «будівлі» не так багато сміття, як могло б бути.
Веранда, де раніше, швидше за все, стояли столики, нагадує грядку з рослинами.
Біля покинутого кафе немає жодної живої душі, усередині теж пусто. Поряд із будівлею іноді проходять люди. Біля входу до закладу є сходи, а поряд – щось схоже на колишній фонтан цікавої форми.
За деякими даними, кафе стоїть у такому покинутому вигляді з 2014-2015 року.
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