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  • Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Сьогодні 12:47
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У парку Шевченка у Дніпрі є кілька кафе, де можна перекусити після прогулянки. Всі вони знаходяться практично біля входу до парку, а от у глибині зеленої зони стоять забуті та занедбані колишні розважальні заклади. Тепер вони нагадують привиди і у вечірній час здатні лише налякати відпочиваючих у парку.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає один з таких забутих закладів  у парку Шевченка.

Влітку кафе-примара прихована зеленню дерев і кущів і зовні трохи нагадує забуту теплицю.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Швидше за все, тут було дві зони: «літня» – де столики для відвідувачів стояли під навісом на свіжому повітрі.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

І «зимова», коли відвідувачі могли перекусити у невеликій кам’яниці з вікнами.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Нині все стоїть покинуте. Вікон та дверей давно немає. Але де-не-де залишилися рами від вікон.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Сама будівля змальована графіті. Усередині немає нічого – ні стін, ні меблів, ні обшивки на стінах чи стелі.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Але незважаючи на це, в самій «будівлі» не так багато сміття, як могло б бути.

Веранда, де раніше, швидше за все, стояли столики, нагадує грядку з рослинами.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

Біля покинутого кафе немає жодної живої душі, усередині теж пусто. Поряд із будівлею іноді проходять люди. Біля входу до закладу є сходи, а поряд – щось схоже на колишній фонтан цікавої форми.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

За деякими даними, кафе стоїть у такому покинутому вигляді з 2014-2015 року.

Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає покинуте кафе-примара у парку Шевченка: стоїть там близько 10 років (ФОТО)Русский

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