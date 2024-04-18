Як виглядає перший поверх закинутого ресторану Маяк у Дніпрі (ВІДЕО)

Нині “Маяк” одна із відомих “заброшок” Дніпра. Заклад пережив кілька трансформацій.
Перший ресторан у парку Шевченка з’явився 1936 року. Його назвали “Аврора”, у 1950-х роках перейменували на “Волну”, а потім реконструювали – збільшили в розмірах і замість дерев’яних стін зробили цегляні, і знову перейменували – тепер на “Маяк”.
Це був один із найвідоміших ресторанів Дніпра, але він не пережив “буремні” 90-ті роки та закрився. У “нульових” Маяк хотіли відродити, відкривши там нічний клуб “Магніт”, але й це не допомогло.
З 2020 року для ресторану хотіли знайти нового власника, який би зміг реконструювати заклад, однак ніхто не береться за порятунок “Маяка”, тож споруда повільно занепадає та обростає графіті.
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