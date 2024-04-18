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Як виглядає перший поверх закинутого ресторану Маяк у Дніпрі (ВІДЕО)

Сьогодні 11:42
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У мережі показали, як зсередини виглядає перший поверх культового ресторану Маяк.

Новости Днепра про Як виглядає перший поверх закинутого ресторану Маяк у Дніпрі (ВІДЕО)

На височині у парку Шевченка кілька років стоїть покинутий, але колись популярний ресторан “Маяк”. Споруду кілька разів намагалися продати, але нового власника так і не знайшли. Раніше ми роповідали, як нині виглядає культовий заклад зовні. Але в Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ” показали перший поверх бару “Нептун”, який розташовувався у “Маяку”.
 
Культовий ресторан має шість поверхів. На першому бар “Нептун”, де збереглася унікальна керамічна ліпнина. На другому та третьому – “Слов’янський зал” у народному стилі. А на четвертому – весільний зал із кришталевими люстрами, декоративним рельєфним панно та світлими стінами. У залі під назвою “Дніпровський каскад” можна було скуштувати різноманітні десертні страви. Він був на останньому, шостому поверсі ресторану.
 
На відео можна побачити перший поверх ресторану. Наверх автор відео не ризикнув піднятися.
 

Ресторан “Маяк” – історія культового закладу

Нині “Маяк” одна із відомих “заброшок” Дніпра. Заклад пережив кілька трансформацій. 

Перший ресторан у парку Шевченка з’явився 1936 року. Його назвали “Аврора”, у 1950-х роках перейменували на “Волну”, а потім реконструювали – збільшили в розмірах і замість дерев’яних стін зробили цегляні, і знову перейменували – тепер на “Маяк”.

Це був один із найвідоміших ресторанів Дніпра, але він не пережив “буремні” 90-ті роки та закрився. У “нульових” Маяк хотіли відродити, відкривши там нічний клуб “Магніт”, але й це не допомогло. 

З 2020 року для ресторану хотіли знайти нового власника, який би зміг реконструювати заклад, однак ніхто не береться за порятунок “Маяка”, тож споруда повільно занепадає та обростає графіті.

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Новости Днепра про Як виглядає перший поверх закинутого ресторану Маяк у Дніпрі (ВІДЕО)Українська

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