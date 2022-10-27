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Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:47
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Жителі Дніпра можуть це зробити під землею, по переходу. Таких переходів у Дніпрі кілька. Журналісти dnepr.info спустилися в один із найстаріших підземних переходів у місті та подивилися, як він виглядає.

Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

Знаходиться перехід на одному із житлових масивів Дніпра. Збудували його, як тільки масив почав розростатися і по дорозі почав ходити електротранспорт. Зроблено це було, щоб людям було зручніше переходити до зупинки.

Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

Наприкінці 90-х цей перехід був місцем жвавої та інтенсивної торгівлі. За скляними прилавками та у світлі безлічі лампочок тут продавали золоті прикраси, цигарки, дитячі іграшки, у тому числі й модні «тамагочі», можна було випити кави у незвичайних паперових стаканчиках. У холодну пору року у переході працював «обігрівач». Тут топили величезним «дуйчиком» і було тепло настільки, що продавці працювали у тонких светрах. Щоб холод із вулиці не потрапляв під землю, тут стояло два ряди дверей, як у метро.

Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

На початку 2000-х торгівля під землею різко припинилася. Перехід спорожнів, зникли прилавки, «дуйчик», кудись поділися двері. Декілька років у ньому було темно. Навіть лампочки не працювали. Люди воліли переходити дорогу через вісім шпальт руху, ніж спускатися в перехід.

Але до кінця 2010-х ситуація покращала. У переході з’явилося освітлення, але було брудно.

Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

Тепер під землею працівники комунального підприємства регулярно прибирають, латають гранітні сходи, які з віком розходяться та опускаються. Є світло. Вуличні художники регулярно малюють свої картини на стінах переходу, а комунальники регулярно їх зафарбовують. Тепер це чистий та акуратний підземний перехід, тут уже давно нічого не продають, але й ходити не страшно. Іноді перехід з одного боку вулиці до іншого супроводжується «живою» музикою. Сюди регулярно приходять грати скрипалі, гітаристи, приносять навіть барабани.

Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає один із найстаріших підземних переходів у Дніпрі (ФОТО)Русский

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