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Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грн

Сьогодні 12:36
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У Дніпрі помітили найдорожчий туалет.

Новости Днепра про Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грн

Знаходиться він біля популярного яхт-клубу “Січ”. Щоб сходити в туалет потрібно заплатити аж 40 грн. Хоча раніше вхід до цієї вбиральні коштував 20 грн.

Новости Днепра про Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грн

“Царський” туалет виглядає сучасно. На ньому є екран з інформацією про вартість. Щоб вбиральня відкрилася, потрібно скористатися безконтактною оплатою за допомогою банківської карти з чіпом, або телефону, який має таку функцію.

Всередині туалет також модернізований. Там є унітаз, пісуар, дзеркало, смітник, туалетний папір і раковина з сенсорним управлінням. Щоб помити та висушити руки потрібно прикласти їх під відповідними вказівними символами, які світяться. Крім цього, там є зона для того, щоб зручно переодягти маленьку дитину.

Новости Днепра про Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грн

Зазначимо, що схожі туалети розташовані також у сквері Прибережному на Набережній Перемоги неподалік від яхт-клубу “Січ”. І поки що вони безкоштовні.

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Новости Днепра про Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грнУкраїнська Новости Днепра про Як виглядає найдорожчий туалет в Дніпрі: вхід 40 грнРусский

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