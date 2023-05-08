Де у Дніпрі мешкала медіум і філософ Олена Блаватська та чому на вулиці її імені немає жодного будинку

Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається день Білого Лотоса, присвячений пам'яті уродженки Катеринослава Олені Блаватської, автору теософської фіолософії, що відома у всьому світі.

Олена Блаватська народилася 1831 року в Катеринославі. Вона була дочкою знаменитої місцевої письменниці Олени Ган. Батько її був полковником. За спогадами друзів сім’ї, дівчина виховувалась у будинку бабусі та дідуся, їй легко давалися мови, заняття музикою та малюванням. Також вона добре їздила на конях.

У 17 років вона одружилася, але через три місяці втекла від чоловіка до Туреччини, де за неперевіреними даними працювала наїзницею в цирку, а потім переїхала до Лондона, де стала театральною актрисою, а потім стала подорожувати і проводити спіритичні сеанси. У 1870-х роках у Каїрі вона організувала Спіритичне товариство, пізніше вона переїхала до США і в 1875 створила Теософське товариство, завдяки якому стала однією з найвідоміших жінок-філософів у світі, пізніше вона видала кілька книг присвячених теософії. «Відділи» товариства працювали у Лондоні, Нью-Йорку.

Вона особисто проводила спіритичні сеанси для місцевих багатіїв у різних країнах та допомагала поліції шукати злочинців.

За майже 10 років Олена Блаватська встигла побувати в Лондоні, США, Канаді, Єгипті, Сирії, Палестині, Мексиці, Південній Америці та Вест-Індії, Японії, острові Ява, Кавказі та Тибеті.

У 1877 році в США вона випустила свою працю «Викриття Ісіди». 1879 року вона поїхала до Індії, де прожила 6 років. Там вона прийняла буддизм та відкрила штаб-квартиру теософії, писала книги та статті. Але в 1884 році була звинувачена індійськими ЗМІ в шарлатанстві і переїхала жити до Німеччини, а потім знову в Лондон, де писала книгу «Таємної доктрини». 8 травня 1891 року вона померла. Її роботи були перекладені на всі європейські мови, а також на іврит, тамільську мову, хінді, китайську, японську, в’єтнамську та багато інших.

Вчення Блаватської мало великий вплив на письменників, керівників країн та чиновників. Так, Махатма Ганді говорив, що йому було б великою радістю просто торкнутися краю одягу Олени Блаватської, а на його світогляд великий вплив справило спілкування з членами Теософського товариства та читання праць уродженки Катеринослава.

У Дніпрі в будинку, де мешкала Блаватська, створено Музейний центр її імені.

Експозиція будинку-музею присвячена життю Олени Блаватської та її діяльності.

На стінах усередині кімнат будівлі є стенди з фотографіями та копіями документів, пов’язаних із сім’єю та діяльністю Олени Блаватської.

Відтворено її кабінет.

Також у Дніпрі є вулиця, названа на честь Олени Блаватської. Щоправда, вона зовсім невелика – її довжина всього 500 метрів і на ній немає жодного будинку. Вулиця проходить над територією парку Глоби – на ній знаходиться міст через ставок, перейшовши який можна потрапити з проспекту Яворницького на вулицю Староказацьку.

Раніше ця вулиця була проїзною, але у 1970-х роках стала пішохідною. Її та територію навколо реконструювали.

Щорічно у світі 8 травня відзначають День пам’яті Олени Блаватської – день Білого Лотосу

Читайте також:

Українська Русский

Автор: