Старі мури та «нора»: як виглядає імовірний вхід у печери на Монастирському острові (ФОТО)

У Дніпрі багато загадкових місць, оповитих міськими легендами. Чемпіоном з таємничих оповідань цілком може вважатися Монастирський острів. Його називають «місцем сили» різні екстрасенси, вірять, що під пам'ятником Тарасу Шевченку знаходиться магічний кристал, а на острові є «портали» у космос. Також серед легенд йдеться про те, що раніше на острові були печери, де жили люди. Чутками цю історію можна назвати лише частково, оскільки про печери згадували історики ще кілька століть тому.

Згідно міських легенд, неподалік пам’ятника Тарасу Шевченку на острові є вхід до печер. Знайти його складно, бо рівень води у Дніпрі не дозволяв уважно вивчити місцевість, але оскільки Дніпро цієї осені став дрібнішим, то прогулявшись навколо місця, де знаходиться пам’ятник та церква, можна побачити багато цікавого.

Згідно з легендою, на острові завжди жили люди. За часів до Київської Русі спочатку на цьому клаптику суші проводили ритуали жертвопринесення та мешкали скіфи, а потім тут оселилися ченці-візантійці, облаштували свій монастир та церкву. Сталося це у ІХ столітті. Дорогою до Візантії тут зупинялася спочатку княгиня Ольга, а потім і князь Володимир. Монастир та храм були зруйновані у 1230-х роках монголо-татарами під час їхньої навали. За традицією візантійських монастирів під будинком мало бути підземелля. Також це могли бути печери у скелях. Зазначається, що там, де сьогодні знаходиться водоспад «Поріг ревучий», раніше могло бути кілька гротів.

Знову на острові ченці з’явилися лише в середині 1740-х років, а сам клаптик суші був закріплений за Пустельно-Миколаївським Запорізьким монастирем. Разом із ченцями на острові оселилися козаки. Але в 1820 острів перейшов в управління Катеринославського училища садівництва. Його пристосували для розведення смолистих порід дерев, але вже 1863 року продали купцю Рябініну. Острів, який до цього носив назви Монастирським, перейменували на Рябінінський, а потім на Бураківський, Богомоловський, словом, його називали на честь тих, хто тут жив і володів цим шматочком суші. Але перша назва походить від того, що на острові знаходився монастир. Його у своїй праці «Опис України» згадував Гійом де Боплан ще 1651 року.

Про те, що на острові справді був чернечий храм і обитель говорять пам’ятний знак – хрест, встановлений неподалік церкви. Його встановили у 1994 році. За доданнями, острів відвідував навіть апостол Андрій Первозванний і встановив хрест на місці святилища скіфів. Після ченці звели тут монастир.

Під час будівництва ГЕС острів був частково затоплений і те, що ми бачимо сьогодні, – лише частина його території. Також міг бути затоплений і вхід до печери. Сьогодні вода трохи відійшла і можна краще розглянути територію острова. Нам вдалося виявити “сходи”, які теоретично могли вести до монастиря.

А також можливий “вхід” до печери.

Не секрет, що під Соборною площею та Палацом студентів існують підземні ходи. Про них у своїх роботах писав ще Дмитро Яворницький, але виявивши один із входів історик зміг пройти лише 300 метрів, решта підземелля виявилася завалена мотлохом та сміттям. Згідно з деякими даними, один із виходів із підземелля міг перебувати на острові. Кілька століть тому островів на Дніпрі було набагато більше, ніж зараз, і теоретично можливо, що хід із Палацу студентів міг йти навіть до острова. Але доказів цього немає, лише одні міські легенди.

Швидше за все те, що ми бачимо на фото – просто вхід у льох чи господарське приміщення монастиря, а можливо, це «підземелля» належало одному з купців, що володів островом і зберігав він у ньому продукти чи вино.

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