«Радянська» підлога та краєвид на Дніпро: як виглядає квартира за 300 грн на добу у Дніпрі (ФОТО)

Мешканці Дніпра орендують квартири не лише на довгий час, а й подобово, особливо це актуально стає перед великими святами, такими як Новий рік. Також такий сервіс має популярність у приїжджих студентів, яким потрібно десь жити під час сесії. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштує найдешевша квартира в оренду в Дніпрі на добу.

Такі квартири можна орендувати як подобово, так і кілька тижнів. У них є все для комфортного проживання – від столових приладів до гарячої води та пральної машини. Орендний час у всіх починається з 12 години дня. Вартість може змінюватись в залежності від дня тижня, кількості осіб та тривалості самого проживання.

Найдешевше житло знайшлося на проспекті Богдана Хмельницького. За 300 грн за добу пропонують в оренду однокімнатну квартиру на три спальних місця у будинку-хрущовці. У приміщенні виконано євроремонт, нові меблі. Є автономне опалення.

Зняти однокімнатну на Слобожанському проспекті у Дніпрі можна за 500 грн за добу. За ці гроші постоялець отримає приміщення з косметичним ремонтом, досить новими меблями та технікою.

Доба проживання в однокімнатній квартирі на Гагаріна коштуватиме 800 грн. Тут зроблено євроремонт, є нова техніка та меблі. Розміститися можуть 4 особи. При цьому двом доведеться спати на розсувних кріслах.

Цікаво, що жити у центрі Дніпра іноді буває навіть дешевшим. Так, винайняти квартиру на Барикадній за добу коштуватиме 400 грн. У ній одна кімната, два спальних місця, нещодавній ремонт, все необхідне від техніки до Інтернету.

Для тих, кому не важливий комфорт та ціна, а лише розташування місця проживання та хто при цьому мало знайомий із містом здають житло в районі автовокзалу за 350 грн на добу. При цьому ремонт у квартирі якщо і був останні 15 років, то лише косметичний. На підлозі – «радянська» плитка квадратиками, на стінах – килими, а меблі привезли із магазину близько 30 років тому.

Інші орендодавці користуються тим, що їхні квартири розташовані в одному із найпопулярніших місць міста – біля вишів. У студентському районі Дніпра винайняти квартиру на один день коштуватиме 500 грн. При цьому квартиранту пропонується житло з давнім ремонтом і такими ж меблями. Квартира однокімнатна, розміститься в ній зможуть троє людей. Знаходиться на 3 поверсі 5-поверхового будинку.

Стільки ж хочуть за оренду однокімнатної квартири неподалік «Каравана». Але на відміну від попереднього варіанта у ній новий ремонт, меблі та техніка. Вона також однокімнатна, проживати можуть три особи.

Аналогічна ціна за двокімнатну квартиру на 12 кварталі. Розміститися тут можуть 4 особи. У квартирі не багато меблів, але вони в хорошому стані, є не дуже нова техніка і нещодавно був проведений ремонт.

Двокімнатна квартира біля парку Шевченка у Дніпрі коштуватиме 1000 грн на добу. Розміститися там зможуть 7 людей. У приміщенні нещодавно був ремонт і тут дуже багато диванів, воно і зрозуміло, адже кімнат всього 2, а народу в ній може проживати багато.

Подобово зняти квартиру в самому центрі Дніпра коштуватиме 1600 грн. при цьому житло буде на 17-му поверсі, а в кімнаті будуть панорамні вікна. У двокімнатній квартирі можуть розміститися понад 6 осіб. У ній нещодавно був дизайнерський ремонт та куплені італійські меблі. У будинку є парковка, що охороняється. Це одна із найдорожчих квартир для подобової оренди у Дніпрі.

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