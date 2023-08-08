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  • Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

Сьогодні 17:10
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Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день кішок. Ініціатором проведення такого дня у 2002 році став Міжнародний фонд Animal Welfare. Коти роблять життя своїх господарів веселішим і яскравішим. За статистикою, домашні кішки мають 80% з усіх тих, хто містить будинки тварин.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися скільки коштує купити в Дніпрі породисте кошеня з документами.

За 100,6 тис грн у Дніпрі продають однорічну кішку породи Двельф. Майбутній власник окрім коротконогого, шкурастого вихованця отримає право на розведення кошенят від нього. Як зазначає продавець, тато кішки був двельф, а мама – ельфійка, сама ж кішечка має ген різноокість, вона кольору блакитний солід.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

Тварина майже не має шерсті, вага  навіть у зрілому віці рідко сягає  усього 2 кг.

Бенгальського кошеня з можливістю подальшого розведення можна купити у Дніпрі за 81,1 тис грн. Кошеняті вже виповнився рік, він їсть сухий корм і ходить до туалету на деревний наповнювач, має всі документи для підтвердження породи та паспорт.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

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У цієї породи добре розвинений мисливський інстинкт, в домашніх умовах це виявляється у бажанні грати з іграшками,  вони бігають за м’ячами, птахами, тощо. а ще люблять просто «ганяти» по квартирі.

Кошеня породи «наполеон» або менует можна купити в Дніпрі за 51,6 тис грн. Свою назву порода отримала через свій маленький ріст, за аналогією з французьким правителем, який теж був не дуже високим.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

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Цю породу було виведено близько 30 років тому. Це «суміш» двох порід кішок: перської та манчкін. Кішки вийшли з густою довгою шерстю, короткими лапами, з м’яким характером, допитливі, але не дуже спритні. Розміри породи дуже компактні – в загривку вони зростають не більш як на 20 см, а вага – 2-4 кг.

Коротколапе, різнооке  кошеня породи манчкін обійдеться в Дніпрі в 48 тис грн. Для свого віку має потрібні щеплення та документи. Короткі лапи у цієї породи – результат природної мутації генів, він не завдає шкоди здоров’ю тварини.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

За 42,4 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня породи бамбіно. На вибір пропонується хлопчик чи дівчинка. Коли виростуть кошенята перетворяться на невеликих коротколапих звірів із незвичайно синьо-блакитними очима. Бамбіно – результат схрещування порід сфінкса та манчкіна. Породу було виведено 2005 року. У них немає шерсті, вони не можуть стрибати високо, у них швидкий обмін речовин, тому домашнім вихованцям потрібна калорійна та поживна їжа. Вони мають хороший апетит і схильні до переїдання.

Новости Днепра про Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

 

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