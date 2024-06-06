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Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕС

Сьогодні 13:58
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Через рік після підриву окупантами Каховської ГЕС на місці Каховського водосховища утворився густий ліс.

Новости Днепра про Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕС

Рік тому, 6 червня 2023 року, окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило обміління Каховського водосховища. Зараз ця територія, площею 150 гектарів, вкрита різною рослинністю. Там росте водяний горіх, верба та інша флора. Також можна знайти багато чистого каміння.

Про це розповів еколог Вадим Манюк, повідомляє “Суспільне”.

“Каховське море з точки зору біорізноманіття було дуже бідним. Те, про що ми говоримо, це по суті була водяна пустеля. Цікаво, що на колишній береговій смузі залишилося багато водяного горіху. Ця рослина колись була у Червоній книзі, але нещодавно її з неї виключили через те, що її стало дуже багато. Думаю, що величезна популяція водяного горіху, який був на березі водосхвоща, загинула”, — каже Вадим Манюк.

Новости Днепра про Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕС

За його словами, навесні, за рахунок опадів, грунт водосховища не буде пересихати і там процвітатиме верба. А з часом – в`язи та дуби.

А у майбутньому ліс, що утворився на території колишнього Каховського водосховища еволюціонуватиме шляхом розділення по такому типу: десь будуть вербові ліси, десь тополеві, десь з’являться широколистяні породи. Також залишаться водойми і озера.

“Це все надихає, тому що це величезна, незаймана жодною сучасною людською діяльністю система, яка повністю підкоряється власним законам, розвивається так, як це було колись мільйони років тому на планеті”, — зазначив еколог.

Новости Днепра про Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕС

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Новости Днепра про Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕСУкраїнська Новости Днепра про Як виглядає Каховське водосховище через рік після підриву ГЕСРусский

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