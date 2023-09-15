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  • Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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Ще 20 років тому в самому центрі Дніпра стояли невеликі двоповерхові будиночки споруджені у 1890-х роках, з усіх боків, обліплені сходами, балконами та верандами. То були комунальні квартири. Людей туди заселили після Другої світової війни. Коли у місті почалося активне будівництво, старі будинки знесли, а на їхньому місці звели величезний комплекс ТЦ.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав центр міста до будівництва бізнес та торгових центрів.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

ТЦ Міст-Сіті відкрився у Дніпрі у 2006 році. На той час це був найбільший торговий центр не лише у Дніпрі, а й у всій Україні. Це величезний комплекс, що поєднує у собі розважальну, торгову, бізнес та житлову площі. Він займає досить велику територію та розташовується відразу на чотирьох вулицях.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Раніше на його місці були цілі квартали приватних будинків, але вони були зведені на початку минулого століття, а після Другої світової війни стали комунальними квартирами, частина з них перетворилася на бараки.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

У таких будинках не було елементарних зручностей – все було на подвір’ї, а до старовинних будівель люди прибудовували балкони, щоб хоч якось розширити житлоплощу, робили сходи, окремі входи. Кожен житель намагався максимально відгородити свою квартиру від сусідів.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Також тут було кілька виробничих приміщень. З каналізацією та водою тут були проблеми. Часто останню брали із колонки на вулиці.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Неподалік був стихійний ринок – там бігали щури і були вічні купи сміття.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

 На початку 2000-х років людей із будинків відселили, будівлі знесли, а на їхньому місці збудували нові.

Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

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фото: блок Артема Костюка, О. Волок, О. Харлан

 

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Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)Русский

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