Як виглядав центр Дніпра до будівництва величезних ТЦ: маленькі будинки та триповерхові особняки (ФОТО)

Ще 20 років тому в самому центрі Дніпра стояли невеликі двоповерхові будиночки споруджені у 1890-х роках, з усіх боків, обліплені сходами, балконами та верандами. То були комунальні квартири. Людей туди заселили після Другої світової війни. Коли у місті почалося активне будівництво, старі будинки знесли, а на їхньому місці звели величезний комплекс ТЦ.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав центр міста до будівництва бізнес та торгових центрів.

ТЦ Міст-Сіті відкрився у Дніпрі у 2006 році. На той час це був найбільший торговий центр не лише у Дніпрі, а й у всій Україні. Це величезний комплекс, що поєднує у собі розважальну, торгову, бізнес та житлову площі. Він займає досить велику територію та розташовується відразу на чотирьох вулицях.

Раніше на його місці були цілі квартали приватних будинків, але вони були зведені на початку минулого століття, а після Другої світової війни стали комунальними квартирами, частина з них перетворилася на бараки.

У таких будинках не було елементарних зручностей – все було на подвір’ї, а до старовинних будівель люди прибудовували балкони, щоб хоч якось розширити житлоплощу, робили сходи, окремі входи. Кожен житель намагався максимально відгородити свою квартиру від сусідів.

Також тут було кілька виробничих приміщень. З каналізацією та водою тут були проблеми. Часто останню брали із колонки на вулиці.

Неподалік був стихійний ринок – там бігали щури і були вічні купи сміття.

На початку 2000-х років людей із будинків відселили, будівлі знесли, а на їхньому місці збудували нові.

фото: блок Артема Костюка, О. Волок, О. Харлан

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