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  • Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Сьогодні 17:46
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Перший стаціонарний «офіційний» цирк у Дніпрі з'явився у 1960 році. До цього циркачі та акробати виступали у цирку-шапіто. Його було зруйновано під час Другої світової війни. Після звільнення міста шапіто відновили, але воно вимагало капітального ремонту і приміщення просто вирішили знести, і звести нове.

Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Журналісти dnepr.info  вирішили згадати, як виглядала будівля старого цирку і дізнались, що з нею нині.

Нова будівля була збудована за 5 місяців, знаходилася вона навпроти входу на ринок «Озерка». У залі могли розміститися близько 2-х тисяч глядачів. Незвичайним був купол цирку. Його покрили кількома шарами дерев’яних щитів, просочених спеціальним розчином. Завдяки цьому в літню пору купол не нагрівався, а восени від нього не тягнуло холодом і повітряним гімнастам там було комфортно і зручно працювати.

Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Але опалення в будівлі не було, тому відвідувачів та артистів цирк міг приймати лише у теплу пору року. У холодні місяці замість цирку у будівлі перебував звіринець.

«Пам’ятаю в цирку було дуже зручно розташовані крісла – арену було добре видно з будь-якого місця. А взимку ми з батьками ходили дивитись на тварин. Там я вперше побачила верблюда», – згадує мешканка Дніпра Валентина Машкіна.

Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Майже за 10 років після відкриття в будівлі цирку сталася масштабна пожежа. Гасили полум’я кілька годин – у цирку було багато дерев’яних конструкцій, якими швидко поширювався вогонь.

Згідно з легендою, причиною пожежі став підпал: у гімнастку закохався молодий хлопець, а вона не відповідала йому взаємністю. Дізнавшись про те, що гімнастка любить іншого, він їх обох замкнув у гримерці, а будівлю підпалив. Тоді під час пожежі врятували всіх, крім гімнастки. Але це лише легенда, офіційного її підтвердження немає.

Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Після пожежі будівлю відновили та цирк біля Озерки пропрацював ще 10 років. 1980-го року було відкрито новий цирк на набережній.

Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Будівля «старого» цирку знаходиться у напівзруйнованому стані. Що там зараз – достаменно невідомо, раніше це був склад для торговців овочами з ринку.

фото: група “Ностальгія по Дніпру”, “Історія в фотограіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойєУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойєРусский

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