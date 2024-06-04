Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

Перший стаціонарний «офіційний» цирк у Дніпрі з'явився у 1960 році. До цього циркачі та акробати виступали у цирку-шапіто. Його було зруйновано під час Другої світової війни. Після звільнення міста шапіто відновили, але воно вимагало капітального ремонту і приміщення просто вирішили знести, і звести нове.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала будівля старого цирку і дізнались, що з нею нині.

Нова будівля була збудована за 5 місяців, знаходилася вона навпроти входу на ринок «Озерка». У залі могли розміститися близько 2-х тисяч глядачів. Незвичайним був купол цирку. Його покрили кількома шарами дерев’яних щитів, просочених спеціальним розчином. Завдяки цьому в літню пору купол не нагрівався, а восени від нього не тягнуло холодом і повітряним гімнастам там було комфортно і зручно працювати.

Але опалення в будівлі не було, тому відвідувачів та артистів цирк міг приймати лише у теплу пору року. У холодні місяці замість цирку у будівлі перебував звіринець.

«Пам’ятаю в цирку було дуже зручно розташовані крісла – арену було добре видно з будь-якого місця. А взимку ми з батьками ходили дивитись на тварин. Там я вперше побачила верблюда», – згадує мешканка Дніпра Валентина Машкіна.

Майже за 10 років після відкриття в будівлі цирку сталася масштабна пожежа. Гасили полум’я кілька годин – у цирку було багато дерев’яних конструкцій, якими швидко поширювався вогонь.

Згідно з легендою, причиною пожежі став підпал: у гімнастку закохався молодий хлопець, а вона не відповідала йому взаємністю. Дізнавшись про те, що гімнастка любить іншого, він їх обох замкнув у гримерці, а будівлю підпалив. Тоді під час пожежі врятували всіх, крім гімнастки. Але це лише легенда, офіційного її підтвердження немає.

Після пожежі будівлю відновили та цирк біля Озерки пропрацював ще 10 років. 1980-го року було відкрито новий цирк на набережній.

Будівля «старого» цирку знаходиться у напівзруйнованому стані. Що там зараз – достаменно невідомо, раніше це був склад для торговців овочами з ринку.

фото: група “Ностальгія по Дніпру”, “Історія в фотограіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: