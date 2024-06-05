Із комуналки в бізнес-центр: як виглядав один із найстаріших прибуткових будинків у центрі Дніпра майже 50 років тому

Квартал, де сьогодні знаходиться вулиця Січових Стрільців у Дніпрі один із найстаріших у Катеринославі. Забудовуватись він почав у 1870-х роках. Вулиця мала назву Олександрівська, примикала до центру міста і перші будинки біля центрального проспекту з'явилися ще раніше. Згодом вона пішла «вгору»

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядав один із сучасних бізнес-центрів на вулиці Січових Стрільців і що там було.

Будинок на перетині вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго з’явився у середині 1890-х років. Побудований за власний кошт поміщика Заля він будувався як прибутковий. На той час це був один із розкішних будинків у місті за декором фасаду та внутрішнім убранством. Будівля була двоповерховою, з фасадом, виконаним в еклектичному стилі елементами неокласицизму.

Перший поверх будинку традиційно віддали під комерцію, але знаходилися в ньому не магазини, а Катеринославське відділення музичного товариства. На другому поверсі здавались квартири для проживання.

Під час Другої світової війни будинок вистояв і практично не постраждав, але був реконструйований – у 1960-х роках до нього «додали» два поверхи, змінили планування кімнат та перетворили на комуналку. Пізніше мешканців розселили.

У 1990-х роках до будівлі було надбудовано ще один поверх та відновлено декор перших двох поверхів. Таким чином, з двоповерхового прибуткового будинку Заля будівля перетворилася на п’ятиповерховий бізнес-центр з ліфтом і мармуровими сходами.

Загальна площа його на сьогодні складає 2736 кв. м. У будівлі 30 приміщень. Ось уже кілька місяців вона продається. За старовинний будинок з надбудовами хочуть отримати майже 123 млн грн.

фото О. Волок, блог А. Костюка

Читайте також:

Українська Русский

Автор: