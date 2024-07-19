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  • Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

Сьогодні 12:28
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Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на проспекті Яворницького, а головний корпус аграрно-економічного університету окремо стоїть неподалік одного з парків міста. Тут раніше навчалися виключно дівчатка і лише з сімей священиків та духовенства, а будівля виглядала зовсім інакше. У корпусу вишу багата та незвичайна історія.

Новости Днепра про Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, що раніше було на його місці і чому тепер університет.

У Катеринославі існувало жіноче єпархіальне училище – тут навчалися дівчата із сімей священиків. Відкрито воно було у 1866 році в будинку поміщика Потьомкінською вулицею – вона знаходилась біля сучасного парку Шевченка. У 1867 році училище самотужки змогло купити ділянку та побудувати на ній двоповерховий навчальний корпус.

Вчитися тут могли дівчата з різних родин. Діти багатих священнослужителів приймалися до училища за плату, бідних священиків – за результатами іспитів. Вчитися потрібно було чотири роки, але в 1874 його перетворили на шестикласне, тобто вчитися необхідно було вже шість років.

Училище користувалося популярністю, вважалося одним із найбільших та кращих у Катеринославі та швидко розширювалося. У 1885 році було збудовано новий двоповерховий корпус у прибудові до якого було приміщення для домової церкви. На ділянці, де знаходився навчальний заклад, згодом з’явилося кілька житлових будівель, лікарня. При училищі був великий сад із декоративними та фруктовими деревами.

Новости Днепра про Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

Після Першої світової війни все змінилося. 1925 року в будівлі училища «оселився» дитячий будинок. У 1927 році тут була партійна школа та газетний технікум.

1934 року до колишнього Єпархіального училища з Києва «переїхав» Сільськогосподарський інститут. Після переїзду чиновники зрозуміли, що корпуси малі для інституту та вирішили реконструювати будівлю. Проектуванням надбудов та переробкою приміщень зайнявся Олександр Красносельський. Його «перу» належить проекти ЦУМу, Аптеки Пріцкера, Палацу охорони здоров’я та багатьох інших відомих будівель у місті.

Він запропонував розширити корпус уздовж вулиці та надбудувати ще один поверх. А біля головного входу зробити портик із шістьма квадратними колонами. Фасад планувалося облицьовувати натуральним каменем. Але від цього невдовзі довелося відмовитися через брак грошей. Камінь замінили на звичайну штукатурку.

Новости Днепра про Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

1943 року реконструйований корпус згорів. Будівлю довелося відновлювати після Другої світової війни – тоді ж вона набула сучасного свого вигляду. А другий, великий, корпус був збудований лише у 1970-х роках.

Сьогодні у будівлі колишнього Єпархіального училища для дівчаток знаходиться Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

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Новости Днепра про Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фотоУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фотоРусский

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