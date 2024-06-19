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Як виглядав аеропорт у Дніпрі 60 років тому: унікальне фото

Сьогодні 09:50
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У мережі поширили унікальне фото.

У Facebook-спільноті “Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр” нагадали, як виглядав аеропорт у Дніпрі (тогочасного Дніпропетровська) 60 років тому.

Новости Днепра про Як виглядав аеропорт у Дніпрі 60 років тому: унікальне фото

У коментарях до публікації згадують, як вперше літали: 

У 1961 році вперше літала з татом на літаку з Полтави до Дніпропетровська (Дніпра). Політ тривав 35 хвилин. Літак був по типу курурудзника, захитало жахливо… – розповіла одна з підписниць спільноти.

А також, як змінився аеропорт з часом:

До 2015 року заходив усередину декілька разів, дуже сподобалось, усе збереглось, що приємно здивувало, – поділився інший житель Дніпра.

1984 року з Дніпропетровська до Ужгороду можна було долетіти за 20 гривень; у 1976 році з Вильнюса до Дніпропетровська за 20 гривень, а з Дніпропетровська до Ріги у той час можна було дістатися за 30 гривень.

Журналісти dnepr.info дізналися, що це фото з фотоальбому видавництва “Промінь”, яке опублікували 1964 року. Це так виглядав аеропорт за 10 років до його перебудівництва.

Нагадаємо, раніше ми згадували, як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін».

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Новости Днепра про Як виглядав аеропорт у Дніпрі 60 років тому: унікальне фотоУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав аеропорт у Дніпрі 60 років тому: унікальне фотоРусский

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