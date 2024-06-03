Як виглядали гойдалки-ракети у парках Дніпра майже 50 років тому: унікальне фото

Зараз у парках Дніпра можна «випробувати» різні атракціони: від кімнати сміху з кривими дзеркалами і тиру до чортового колеса і різних батутів. Вони постійно змінюються, додаються нові, зникаються старі. Особливо зміни помітні влітку.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав один із дитячих атракціонів у парках Дніпра у середині 1970-х роках.

Один із дитячих атракціонів у парку Глоби імітував ракету. З’явився він там під час розвитку та популярності космічної тематики в країні. Діти сідали в такі ракети та каталися по колу. Сам атракціон був виконаний із залізних прутів та деяких дітей цим лякав.

«У парку Глоби була така гойдалка. Я її ще боялася, бо здавалося, що ось-ось вона мене вдарить арматурою. Але все одно кататися було цікаво, хоч і боязно», – згадує мешканка Дніпра Вікторія Жданова.

Атракціон складався з шести «космічних» ракет, які «літали» одна за одною по колу. У центрі установки знаходився дорослий. Він на спеціальному пульті вмикав і вимикав «ракети». Кататися на них можна було не більше 5 хвилин.

В одній ракеті могли поміститися 2 пасажири. Популярний атракціон був лише в теплу пору року, коли було холодно чи дуже спекотно – кататися на такому металевому монстрі дітям було не дуже зручно. Хоча ситуацію трохи рятували дерев’яні дощаті сидіння.

Атракціон пропрацював у парку не довго і був замінений на інший, більш сучасний та безпечний.

фото: Volodymyr Zemlianskyi, гурт «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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