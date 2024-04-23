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Як виглядала Соборна площа в Дніпрі, коли на ній садили городи (ФОТО)

Сьогодні 11:17
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У мережі показали фото Соборної площі, коли на ній ще садили городи.

Новости Днепра про Як виглядала Соборна площа в Дніпрі, коли на ній садили городи (ФОТО)

Нині у це важко повірити, але у 1930-х на Соборній площі садили городи. Учасник Facebook-спільноти “Катеринослав – Дніпропетровськ – Дніпро. Історія міста” Gans Kalinin оприлюднив світлину тих років з доказами існування на цьому місці засаджених городиною земельних ділянок. 

Як я дізнався зі свідчень очевидців, місце було підходяще, хороше, сонячне. І воду для поливу було, де брати, – переказує дніпрянин.

Зазначається, що воду для поливу могли брати з водонапірної вежі, яка розташовувалася на території лікарні Мечникова, тож бігати високими пагорбами до Дніпра та назад не треба було.  

У коментарях знайшлись скептики, які сумніваються, що на світлині Соборна площа. Якість фото погана, тож розгледіти деталі, які б вказували на те, що це саме ця локація – важко, але за словами автора допису фото взяте з альбому, датованого 1936-м родом. Поруч були також записи очевидців.

Я збільшив і підкоригував, як міг фото і смугою відзначив, що я побачив. Моє припущення, що на фото видно Хрестовоздвиженську (Архієрейську) церкву. Всі дерева були вирубані, її вежу з куполом, але без хрестів, видно. Мені здається, що це вона. Вона знаходилася праворуч від Преображенського собору. Це треба вгадувати, – зазначає автор допису. 

Новости Днепра про Як виглядала Соборна площа в Дніпрі, коли на ній садили городи (ФОТО)

До речі, городи садили не тільки в 1930-х. Садівництвом на Соборній площі займалися і кілька років після завершення Другої Світової. Там, де сьогодні знаходиться школа та на території собору вирощували овочі, а дерева з архієрейського саду пішли на дрова для обігріву. 

Тільки в 1950-х з площі прибрали городи, облагородили територію й тоді вона стала такою, якою ми її знаємо зараз. 

Новости Днепра про Як виглядала Соборна площа в Дніпрі, коли на ній садили городи (ФОТО)

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