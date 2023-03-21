Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

Жителям Дніпра важко уявити, як можна швидко пересуватися містом без громадського транспорту. З самого заснування нашого міста в ньому великою популярністю користувались послуги візників. Журналісти dnepr.info зібрали 10 незвичайних фактів про громадський транспорт у Дніпрі.

Візники в Катеринославі працювали по 15-18 годин на день. Вони мали один вихідний на тиждень, а облік усіх «перевізників» міста вели в «Біржі візників».

Наприкінці XIX у місті з’явилися омнібуси. Тягнули його 2 коні, а в самому «вагоні» могло вміститись до 12 пасажирів. Але вони мали істотний недолік. Омнібуси не могли піднятися на Соборну гору – два коня не могли потягнути нагору таку велику вагу.

1897 року в місті з’явився електричний трамвай. Рух здійснювався за маршрутом: Вокзал-Соборна площа та по Катерининському проспекту. Спочатку у місті функціонувало лише 6 вагонів. Наше місто стало третім у країні та другим, після Києва, де мешканці могли користуватися трамваєм.

1908 року в місті з’явилися перші «маршрутки». Вони вміщали 9 людей, усі займали сидячі місця. Проїхатися ними можна було до Новомосковська. Місцем відправлення був нинішній проспект Поля. Поїздка займала 55 хвилин. Першим власником автопарку був Андрій Міклашевський.

Пізніше кількість «перевізників» у місті збільшилася, а місткість їхнього транспорту стала більше, вони могли перевозити за раз до 20 осіб.

Правила дорожнього руху запрацювали у Дніпрі лише у 1913 році. До цього часу ПДР ніхто не читав, а можливо і не знав і всі їздили, як хто міг.

На той час ДТП була такою рідкістю і коли траплялася – розповідь та фото аварії розміщували на першій шпальті газет.

1947 року в Дніпрі почали будувати тролейбусні лінії. Перші проклали на центральному проспекті. А на території трамвайного депо було виділено приміщення для огляду та ремонту тролейбусів. В цьому ж році перший тролейбус вийшов на маршрут. Парк складався із чотирьох машин. З часом він збільшився в кілька разів.

На початку 1980-х років по дорогам Дніпра курсували близько 60 різних маршрутів громадського транспорту.

Перші маршрутки у Дніпрі з’явилися наприкінці 1980-х років.

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