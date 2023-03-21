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  • Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

Сьогодні 18:01
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Жителям Дніпра важко уявити, як можна швидко пересуватися містом без громадського транспорту. З самого заснування нашого міста в ньому великою популярністю користувались послуги візників. Журналісти dnepr.info зібрали 10 незвичайних фактів про громадський транспорт у Дніпрі.

Візники в Катеринославі працювали по 15-18 годин на день. Вони мали один вихідний на тиждень, а облік усіх «перевізників» міста вели в «Біржі візників».

Наприкінці XIX у місті з’явилися омнібуси. Тягнули його 2 коні, а в самому «вагоні» могло вміститись до 12 пасажирів. Але вони мали істотний недолік. Омнібуси не могли піднятися на Соборну гору – два коня не могли потягнути нагору таку велику вагу.

Новости Днепра про Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

1897 року в місті з’явився електричний трамвай. Рух здійснювався за маршрутом: Вокзал-Соборна площа та по Катерининському проспекту. Спочатку у місті функціонувало лише 6 вагонів. Наше місто стало третім у країні та другим, після Києва, де мешканці могли користуватися трамваєм.

Новости Днепра про Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

1908 року в місті з’явилися перші «маршрутки». Вони вміщали 9 людей, усі займали сидячі місця. Проїхатися ними можна було до Новомосковська. Місцем відправлення був нинішній проспект Поля. Поїздка займала 55 хвилин. Першим власником автопарку був Андрій Міклашевський.

Новости Днепра про Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

Пізніше кількість «перевізників» у місті збільшилася, а місткість їхнього транспорту стала більше, вони могли перевозити за раз до 20 осіб.

Правила дорожнього руху запрацювали у Дніпрі лише у 1913 році. До цього часу ПДР ніхто не читав, а можливо і не знав і всі їздили, як хто міг.

На той час ДТП була такою рідкістю і коли траплялася – розповідь та фото аварії розміщували на першій шпальті газет.

1947 року в Дніпрі почали будувати тролейбусні лінії. Перші проклали на центральному проспекті. А на території трамвайного депо було виділено приміщення для огляду та ремонту тролейбусів. В цьому ж році перший тролейбус вийшов на маршрут. Парк складався із чотирьох машин. З часом він збільшився в кілька разів.

Новости Днепра про Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

На початку 1980-х років  по дорогам Дніпра курсували близько 60 різних маршрутів громадського транспорту.

Перші маршрутки у Дніпрі з’явилися наприкінці 1980-х років.

Новости Днепра про Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

 

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