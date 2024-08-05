Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як виглядала Мандриківка під час великої повені 1931 року: жителі Дніпра оприлюднили унікальні фото

Як виглядала Мандриківка під час великої повені 1931 року: жителі Дніпра оприлюднили унікальні фото

Сьогодні 17:48
просмотров

У мережі оприлюднили рідкісне фото затопленої в 1931 році Мандриківки.

Новости Днепра про Як виглядала Мандриківка під час великої повені 1931 року: жителі Дніпра оприлюднили унікальні фото

У 1931 році жителі тодішнього Дніпропетровська боролися з наслідками масштабної повені, спричиненої сильною зливою. Зокрема, під воду пішла Мандриківка – селище, розташоване на місці сучасного Соборного району Дніпра. 

Жителі Дніпра оприлюднили фото на якому можна побачити, який вигляд тоді мало селище. Як бачимо на світлині вище, вулицями пересувалися човнами, а хати частково пішли під воду. 

Крім Мандриківки, затопило майже всю берегову смугу від вулиці Княгині Ольги до Шевченка. Частково підтопило навіть проспект Яворницького. Вода дійшла до будівлі Державного банку (сучасний Нацбанк) на розі проспекту та вулиці Воскресенської Також під воду знову, як і під час великої повені 1917 року, пішло поселення Амур.

Водна стихія тоді завдала удару не тільки Дніпру – під воду пішли інші міста Україні, які розташовувалися по обидва береги річки. 

Зазначимо, що протягом всієї історії Дніпра місто пережило 9 катастрофічних повеней: 1789, 1820, 1891, 1892, 1907, 1908, 1917, 1931 й 1977 років. Про них ми розповідали раніше.

Читайте також:

Новости Днепра про Як виглядала Мандриківка під час великої повені 1931 року: жителі Дніпра оприлюднили унікальні фотоУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де мешканці Дніпра можуть пройти безкоштовний тест на гепатит В, С та ВІЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    Де мешканці Дніпра можуть пройти безкоштовний тест на гепатит В, С та ВІЛ

    Минулого тижня у світі відзначався Всесвітній день боротьби з вірусними…

    Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:49
    Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

    18-річного юнака з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки…

    В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:02
    В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі

    У липні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу…

    “Раскудахкались в свойом курятникє”: у потязі з Дніпра стався скандал через чоловіка в жіночому купе
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    “Раскудахкались в свойом курятникє”: у потязі з Дніпра стався скандал через чоловіка в жіночому купе

    Чоловік зумів купити квиток до жіночого купе, а потім ображав…

    Наверх