Як виглядала Мандриківка під час великої повені 1931 року: жителі Дніпра оприлюднили унікальні фото

У мережі оприлюднили рідкісне фото затопленої в 1931 році Мандриківки.

У 1931 році жителі тодішнього Дніпропетровська боролися з наслідками масштабної повені, спричиненої сильною зливою. Зокрема, під воду пішла Мандриківка – селище, розташоване на місці сучасного Соборного району Дніпра.

Жителі Дніпра оприлюднили фото на якому можна побачити, який вигляд тоді мало селище. Як бачимо на світлині вище, вулицями пересувалися човнами, а хати частково пішли під воду.

Крім Мандриківки, затопило майже всю берегову смугу від вулиці Княгині Ольги до Шевченка. Частково підтопило навіть проспект Яворницького. Вода дійшла до будівлі Державного банку (сучасний Нацбанк) на розі проспекту та вулиці Воскресенської Також під воду знову, як і під час великої повені 1917 року, пішло поселення Амур.

Водна стихія тоді завдала удару не тільки Дніпру – під воду пішли інші міста Україні, які розташовувалися по обидва береги річки.

Зазначимо, що протягом всієї історії Дніпра місто пережило 9 катастрофічних повеней: 1789, 1820, 1891, 1892, 1907, 1908, 1917, 1931 й 1977 років. Про них ми розповідали раніше.

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