Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

Сьогодні 13:06
просмотров

«Укрзалізниця» впроваджує додаткові безпекові системи на залізничних вокзалах країни. Стосується це і Дніпра.

Новости Днепра про Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

На залізничному вокзалі Дніпра встановлюють металошукачі, які використовують в аеропортах. 

З 15 жовтня кожний кожний пасажир буде проходити процедуру перевірки. У середньому перевірка займатиме 15 хвилин.

Зокрема, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.

Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито, – йдеться у повідомленні від «Укрзалізниці». 

Аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та два місяці – в Харкові.

Новости Днепра про Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачамиУкраїнська Новости Днепра про Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З підсвічуванням та голосовими повідомленнями: як вибрати електронний термометр
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    З підсвічуванням та голосовими повідомленнями: як вибрати електронний термометр

    Осінь традиційно вважається сезоном грипу та ГРВІ. При різних застудах…

    У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)

    Сьогодні, 14 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті трапилася аварія.

    У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 

    Схему розкрили в СБУ. 

    У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води

    Тимчасові незручності.

    Наверх