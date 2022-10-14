Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

На залізничному вокзалі Дніпра встановлюють металошукачі, які використовують в аеропортах.
З 15 жовтня кожний кожний пасажир буде проходити процедуру перевірки. У середньому перевірка займатиме 15 хвилин.
Зокрема, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.
Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито, – йдеться у повідомленні від «Укрзалізниці».
Аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та два місяці – в Харкові.
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