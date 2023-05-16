Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

У будинку три поверхи, є мансардний поверх та цокольний. Загалом у приміщенні 7 кімнат. Загальна площа 725 кв.м. Збудовано житло було у 2015 році.
У будинку є великий хол з фресками та підлогою з оніксу та мармуру, кімната для прислуги зі своєю ванною, зимовий сад.
На цокольному поверсі знаходиться більярдна, кінотеатр, кімната для зброї.
На кожному поверсі є санвузол.
На території двору є власний будинок для охорони. Гараж на 3 авто.
Також у дворі є альтанка зі стаціонарним мангалом та літньою кухнею.
Будинок опалюється наполовину газом, наполовину електрикою. Є своя свердловина із системою очищення та баками для запасу води.
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