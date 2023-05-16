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  • Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

Сьогодні 12:33
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У Дніпрі продають триповерховий будинок із ділянкою на 10 соток у Соборному районі міста. Бажають за нього 1,2 млн дол або майже 45 млн грн. Судячи з опису та фото, кухня в будинку займає до 30 кв м  це к однокінматна квартира в багатоповерховому будинку, а в оздобленні будівлі використані мармур і онікс.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

У будинку три поверхи, є мансардний поверх та цокольний. Загалом у приміщенні 7 кімнат. Загальна площа 725 кв.м. Збудовано житло було у 2015 році.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

У будинку є великий хол з фресками та підлогою з оніксу та мармуру, кімната для прислуги зі своєю ванною, зимовий сад.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

На цокольному поверсі знаходиться більярдна, кінотеатр, кімната для зброї.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

На кожному поверсі є санвузол.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

На території двору є власний будинок для охорони. Гараж на 3 авто.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

Також у дворі є альтанка зі стаціонарним мангалом та літньою кухнею.

Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)

Будинок опалюється наполовину газом, наполовину електрикою. Є своя свердловина із системою очищення та баками для запасу води.

 

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Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як усередині виглядає будинок, який продають за 44,9 млн грн у Дніпрі: онікс на стінах та ванна для покоївки (ФОТО)Русский

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