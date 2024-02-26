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  • Як у Новомосковську відреагували на рішення Ради затвердити нову назву, яку не обирала громада

Як у Новомосковську відреагували на рішення Ради затвердити нову назву, яку не обирала громада

Сьогодні 21:57
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Перипетії навколо перейменування Новомосковська тривають.

Новости Днепра про Як у Новомосковську відреагували на рішення Ради затвердити нову назву, яку не обирала громада

Після тривалих консультацій та опитувань депутати міськради Новомосковська обрали назву – Нова Самарь. Однак 21 лютого комітет Парламенту прийняв рішення перейменувати місто на Самар. За цей варіант під час голосувань не виступали ні посадовці, ні громада.

Як зауважив, мер Новомосковська Сергій Рєзнік, він не зовсім розуміє це рішення. Посадовець висловив стримане невдоволення діями нардепів, адже навіщо тоді у місті проводили кілька етапів опитувань та голосувань, якщо думку людей не врахували. 

“На жаль, прийнятий поспіхом закон про декомунізацію, не зобов’язує вищі інстанції враховувати думку нижчих, а головне — думку населення. За великим рахунком я не бачу проблем з будь-яким варіантом назви для міста. Бо кожен з нас любить його точно не за назву. Головне в будь-якому місті — це люди, його мешканці. Тому вважаю, що Верховній Раді потрібно було б дослухатись та врахувати думку мешканців та пропозицію депутатського корпусу міста. Вони вирішили інакше. Тоді для чого такі складні процедури проводили. Взяли б й одразу сказали, що думки мешканців не цікавлять та прийняли б одразу своє рішення”, — каже Рєзнік. 

Тож скоріше за все Верховна Рада затвердить Самар, як нову назву Новомосковська, а не Нову Самарь – яку обрали для міста депутати міськради.

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Новости Днепра про Як у Новомосковську відреагували на рішення Ради затвердити нову назву, яку не обирала громадаУкраїнська Новости Днепра про Як у Новомосковську відреагували на рішення Ради затвердити нову назву, яку не обирала громадаРусский

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