Як у королеви Великобританії: як виглядає автомобіль за 11,5 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

На вулицях Дніпра можна побачити найрізноманітніші автомобілі – від тих, що щойно виїхали з салону до тих, яким уже виповнився не один десяток років. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштують новенькі машини у Дніпрі та зібрали ТОП-5 найдорожчих машин, виставлених на продаж.

Найдорожчою машиною, яку вдалося знайти на продаж у Дніпрі, є Mercedes-Benz Maybach 680 2021 року випуску. Під капотом має 612 кінських сил, об’єм двигуна становить 6 літрів, автоматична коробка передач і витрата бензину 13,3 літра на 100 км. Машина повнопривідна, салон оздоблений деревом, сидіння шкіряні, а дах – панорамний. Вартість авто 11,5 млн. грн або майже 299 тис. дол.

За 11,2 млн грн або 280 тис дол можна купити автомобіль Porsche 911 2021 року випуску. Машина вже проїхала 9 тис. км. Об’єм двигуна 3,7 літра, автомобіль повнопривідний. Шкіряний салон та гарна комплектація.

Стати власником автомобіля McLaren 570S 2016 року випуску в Дніпрі можна за 6,4 млн грн або 160 тис дол. Машина була куплена два роки тому на аукціоні в США, пригнана сюди та відремонтована, тобто пережила ДТП. Як сильно була бита і куди припав удар – невідомо, про це продавець авто замовчує. Але зазначає, що транспортний засіб: «не субмарина, не Франкенштейн, у салоні запах нового авто». Судячи з даних, McLaren встиг накатати дорогами Дніпра тисячу кілометрів. Об’єм двигуна 3,8 літра. У машині є пневматична підвіска, кузов покритий керамікою. Як стверджує продавець, на розмитнення авто у нього пішло 30 тис дол.

155 тис дол або 6,2 млн грн коштуватиме покупка BMW M8 2020 року в Дніпрі. Об’єм двигуна машини 4,4 літра, пробіг – 6 тис км. Автомобіль був привезений із США у 2021 році. Техніка була у ДТП під час якого було пошкоджено багажник та ходову. Як зазначає продавець, «після аварії все зібрано з нових оригінальних запчастин».

Автомобіль Bentley Bentayga 2016 випуску можна купити в Дніпрі за 150 тис дол або 6 млн грн. Машина вже мала двох господарів, за весь час вона пройшла 33 тис км, об’єм двигуна 6 літрів, під капотом 608 кінських сил і повний привід. Як зазначає продавець: «це ексклюзивна лімітована серія авто. Загальний тираж якого складає 608 одиниць, перший з яких потрапив до гаража королеви Великобританії Єлизавети II. На машині є логотипи у вигляді британського прапора – на кузові та в оздобленні салону».

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