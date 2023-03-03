Як у фільмі жахів: у Дніпрі знайшли обгоріле тіло чоловіка

В Індустріальному районі Дніпра знайшли обгоріле тіло чоловіка.

На вулиці Старий Шлях знайшли обгорілий труп чоловіка. На місці, де знайшли тіло, часто збираються безпритульні, тому ймовірно, загиблий також не має постійного місця проживання.

Наразі особа загиблого чоловіка встановлюється.

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