Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

У четверг 10 листопада, Дніпро повністю затягнуло густим туманом.

Як і обіцяли синоптики, сьогодні вночі та зранку Дніпро перетворився на Сайлент Хілл. Густий туман затягнув майже все місто.

Місцями туман настільки густий, що сусідні багатоповерхівки повністю ховаються в ньому. Дитячі майданчики перетворилися на місця для зйомки фільмів жаху.

Повністю розвіється туман ближче до обіду, тому у вас ще є шанс насолодитися страхітливою атмосферою осіннього дня. Але будьте уважні на дорогах, видимість дійсно погана.

Dnepr.info зібрав для вас пейзажі туманного Дніпра.

Уночі було ще страшніше.

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