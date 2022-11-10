Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

Як і обіцяли синоптики, сьогодні вночі та зранку Дніпро перетворився на Сайлент Хілл. Густий туман затягнув майже все місто.
Місцями туман настільки густий, що сусідні багатоповерхівки повністю ховаються в ньому. Дитячі майданчики перетворилися на місця для зйомки фільмів жаху.
Повністю розвіється туман ближче до обіду, тому у вас ще є шанс насолодитися страхітливою атмосферою осіннього дня. Але будьте уважні на дорогах, видимість дійсно погана.
Dnepr.info зібрав для вас пейзажі туманного Дніпра.
Уночі було ще страшніше.
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