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Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

Сьогодні 09:54
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У четверг 10 листопада, Дніпро повністю затягнуло густим туманом.

Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

Як і обіцяли синоптики, сьогодні вночі та зранку Дніпро перетворився на Сайлент Хілл. Густий туман затягнув майже все місто. 

Місцями туман настільки густий, що сусідні багатоповерхівки повністю ховаються в ньому. Дитячі майданчики перетворилися на місця для зйомки фільмів жаху.

Повністю розвіється туман ближче до обіду, тому у вас ще є шанс насолодитися страхітливою атмосферою осіннього дня. Але будьте уважні на дорогах, видимість дійсно погана. 

Dnepr.info зібрав для вас пейзажі туманного Дніпра. 

Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО) Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

Уночі було ще страшніше.

Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)

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Новости Днепра про Як у фільмі жахів: Дніпро потонув у надзвичайно густому тумані (ФОТО)Українська

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