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  • Як у фільмі “Таксі”: на Дніпропетровщині водій гнався за викрадачем його авто

Як у фільмі “Таксі”: на Дніпропетровщині водій гнався за викрадачем його авто

Сьогодні 22:00
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У Кам'янському районі чоловік на кілька хвилин залишив свій автомобіль біля магазину, а коли його вийшов його там не виявив. Водій не розгубився і кинувся в погоню за викрадачем.

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Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Події розвивалися в одному із сіл Кам’янського району Дніпропетровської області. Чоловік вийшов із магазину і не виявив свого автомобіля, який залишив перед входом. Куди поїхав викрадач, бачив односелець. На його автомобілі чоловіки кинулися наздоганяти злодія.

На трасі їх помітив екіпаж поліції, який патрулював район. Правоохоронці наздогнали та зупинили автомобіль. Викрадач намагався втекти, але його затримали.

32-річному автозлодію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України. Йому загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

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