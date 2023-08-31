Як їздили у громадському транспорті Дніпра 50 років тому: «зачепери» та їзда з відчиненими дверима (ФОТО)

Проблема громадського транспорту завжди гостро стояла у Дніпрі. Тролейбусів та автобусів не вистачало. Жителі Дніпра вигадували різні способи, як доїхати на роботу вчасно. У 1990-х роках підлітки заради екстриму каталися на «хвості» трамвая або чіплялися руками за невеликі драбинки в тролейбусі. Багато хто називав їх «зацеперами», тобто тими, хто зачепився. Можливо, термін, що означає такий «вид» їзди, з'явився і в середині 1990-х, але сама «технологія» поїздок була популярна серед жителів Дніпра і 50 років тому.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, на які ризики доводилося йти жителям Дніпра у 1960-1970-х роках, щоб вчасно діставатися роботи.

Трамваї та тролейбуси постійно були заповнені людьми. Пасажирів було так багато, що в салон усі охочі потрапити не могли. Тоді найбезстрашніші чіплялися ззаду за вагон і так їхали кілька зупинок. Помітивши через вікно, що в салоні ставало вільніше, вони «пересідали» і далі продовжували шлях як звичайні пасажири громадського транспорту.

«Пам’ятаю ці відчуття, коли наздоганяєш трамвай чи тролейбус, щоб вчепитися за сходинки, двері чи поручень. Я часто так на тролейбусі у 1970-х роках інститут їздив. Як згадаю, так здригнуся», – згадує поїздки громадським транспортом мешканець Дніпра Костянтин Аврамчук.

Їхати доводилося на підніжках, з відчиненими дверима та ззаду.

«Пам’ятаю їхав на задній драбинці тролейбуса взимку – неймовірні відчуття. Водії електротранспорту в ті роки часто зачиняли двері перед самим носом, робити нічого – доводилося чіплятися, інакше на роботу чи навчання було не потрапити, чекати на наступний тролейбус було довго», – згадує житель Дніпра Віктор Уваров.

Деякі примудрялися вилізти на дах і сидячи на ньому можна сказати що з комфортом доїжджали до потрібного місця.

Водії транспорту, коли бачили таких пасажирів, намагалися їх прогнати, адже такий спосіб пересування небезпечний для життя.

фото: Олексій Олександров, група «Рідний Дніпропетровськ»

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