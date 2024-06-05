Як у Дніпрі вимикатимуть світло 6 червня

У четвер, 6 червня, у Дніпрі та області відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.
В “Укренерго” зазначили, що в енергосистемі України 6 червня прогнозується дефіцит електроенергії, який триватиме протягом всієї доби.
Ліміти на споживання електроенергії будуть встановлені для кожної області з 00:00 до 24:00, і у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.
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