Як у Дніпрі вимикатимуть світло 6 червня

У Дніпрі 6 червня знову вимикатимуть світло.

У четвер, 6 червня, у Дніпрі та області відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.

В “Укренерго” зазначили, що в енергосистемі України 6 червня прогнозується дефіцит електроенергії, який триватиме протягом всієї доби.

Ліміти на споживання електроенергії будуть встановлені для кожної області з 00:00 до 24:00, і у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

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