Як у Дніпрі виглядають найдешевші кімнати в оренду: ціни від 1 тис грн на місяць (ФОТО)

Власники двох та трикімнатних квартир або будинків у Дніпрі часто здають половину своєї житлоплощі в оренду. Особливо це актуально для людей похилого віку – квартирант у будинку означає грошову надбавку до пенсії та буде платити половину рахунку за комуналку. Також люди, у яких є «зайва» квартира на одну чи дві кімнати часто здають її не повністю, одному орендарю, а одразу кільком – так легше знайти клієнтів. Для тих, хто шукає житло – оренда кімнати, а не цілої квартири – можливість заощадити на оплаті квадратних метрів та комунальних послуг.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 найдешевших варіантів оренди кімнати у Дніпрі.

Найдешевша кімната в оренду в Дніпрі знайшлася неподалік Ботанічного саду. За місяць просять за неї 1 тисячу грн. Житло знаходиться у приватному трикімнатному будинку. У приміщенні вже мешкають двоє людей, тобто майбутньому квартиранту потрібно буде платити 1/3 за комунальні послуги. Як пише автор оголошення, стан кімнати житловий, є меблі, в будинку всі зручності та гаряча вода.

Винайняти кімнату в Дніпрі в районі житлового масиву Парус у приватному будинку коштуватиме 1,5 тис грн на місяць. Всі зручності у будинку. У кімнаті є спальне місце, стіл, шафа, велика квітка та тонкий килим на підлозі. Орендарю виділять полицю у холодильнику.

Оренда кімнати в районі вулиці Янтарної у Дніпрі коштуватиме 1,6 тис грн на місяць. Житло знаходиться у багатоквартирному будинку. У двокімнатній квартирі також мешкає господиня приміщення. У кімнаті є все, що потрібно для проживання, а також квартирант зможе користуватися пральною машиною, мікрохвильовою піччю та іншою технікою. Комунальні платежі будуть розділені навпіл із господаркою. Додатково від орендаря може знадобитися невелика допомога по дому.

За 1,8 тис грн на місяць можна винайняти кімнату на житловому масиві Перемога-6 у Дніпрі. Квартира, де знаходиться кімната, розташована на середньому поверсі 10-ти поверхового будинку. Загалом у приміщенні три кімнати, хто проживає у двох інших – невідомо. У кімнаті для орендаря був косметичний ремонт, є диван, стіл, шафа. У квартиру проведено інтернет. Кімната не прохідна.

Винайняти кімнату в частому будинку в Краснопіллі в Дніпрі коштуватиме 2 тис грн на місяць. Знаходиться вона на другому поверсі. У будинку є всі зручності, в кімнаті є всі необхідні для проживання меблі – від ліжка до стільця та телевізора. За комуналку доведеться доплатити ще 1 тис грн на місяць. У кімнаті можуть проживати 2 особи, але тоді її вартість зросте до 3,5 тис грн на місяць.

Винайняти кімнату в будинку в районі проспекту Гагаріна коштуватиме 2,4 тис грн на місяць. У будинку вже мешкають квартиранти. У кімнаті є ліжко, шафа, невеликий стіл та телевізор. Усі зручності – у будинку, індивідуальне опалення.

Зняти кімнату в приватному будинку неподалік парку Глоби у Дніпрі коштуватиме 2,5 тис грн на місяць. У будинку мешкає господиня. Є можливість проживання із домашніми тваринами. Кімната велика, на два вікна. У ній є диван, стільці, сервант, шафа, телевізор, стіл. Всі зручності у будинку.

За 2,8 тис грн у Дніпрі можна винайняти кімнату на початку проспекту Мазепи. За ці гроші квартирант отримає приміщення з меблями, можливість користуватись технікою. У кімнаті стоїть окремий холодильник. Квартира трикімнатна, у всьому житлі нещодавно був ремонт. Хто ще мешкає у приміщенні – не сказано.

Оренда кімнати у квартирі в районі житлового масиву Лівобережний у Дніпрі коштуватиме 3 тис грн на місяць. Житло знаходиться у двокімнатній квартирі, розташованій на останньому, 10 поверсі будинку. Серед бонусів – проведено бездротовий інтернет. У кімнаті косметичний ремонт, є всі необхідні для проживання меблі та техніка.

Зняти кімнату в районі житлового масиву Тополя-1 у Дніпрі коштуватиме 3,5 тис грн на місяць. Житло знаходиться на третьому поверсі багатоповерхового будинку. У кімнаті розкладний диван, є шафа, стіл, крісло. Є телевізор та проведено інтернет.

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