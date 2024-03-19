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  • Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

Сьогодні 17:33
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У Дніпрі кілька десятків будинків продається за ціною мільйони гривень. Як правило, на додачу до таких будинків йдуть величезні ділянки землі, а в самих будинках є все: від особистої котельні до спа-центру та спортивного залу. Площа цих будинків може бути настільки великою, що для того, щоб обійти їх, потрібно мінімум півдня.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядають і скільки коштують найдорожчі будинки на продаж у Дніпрі.

 Найдорожчий будинок, у нашій добірці, виставлений на продаж у Дніпрі, коштуватиме 117,6 млн грн. Знаходиться він на лівому березі. У будинку 5 кімнат на 2 поверхи, його загальна площа 800 кв м.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

У будинку кілька ванних кімнат, більярдна, вбиральні, є камінна зона та зона відпочинку. Дім знаходиться на ділянці 35 соток. У дворі є будиночок із сауною та басейном, причал для стоянки катерів та аквабайків, два будиночки для охорони. Внутрішній «стан» дому відповідає ціні: величезні люстри, гвинтові сходи, стіни в мармурі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

За 39 млн грн у Дніпрі продають унікальний будинок на воді. Будівля збудована на залізобетонному понтоні із 12 шлюзів. Площа будинку 650 кв м. У ньому 2 поверхи.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

 У будинку є спальні, кілька санвузлів, більярдна, сауна, джакузі. Відбуксирувати його можна в будь-яке інше місто.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

За аналогічну ціну можна купити у Дніпрі будинок на лівому березі.Розташований він у котеджному містечку.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

У будинку є власний центр SPA. Загальна площа будови 260 кв м. Розташований він на ділянці 12 соток. Сам дім облицьований катеринославською цеглою.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

 За 37 млн грн можна купити будинок неподалік яхт-клубу Січ. У будинку 3 поверхи, загальна площа будівлі 963 кв. м на 8 кімнат. Двір – 20 соток. У дворі є басейн, поряд із ним розташована сауна.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

У домі  є камін, барна стійка, обідня зона.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

За 29 млн грн у Дніпрі можна купити 5-ти кімнатний будинок на 3 поверхи та 550 кв м загальної площі. Будівля знаходиться на ділянці на 9 соток.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

У будинку є басейн, сауна, камінна зона, кабінет, вітальня, 3 спальні.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

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Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)Русский

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