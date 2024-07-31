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Як у Дніпрі в серпні працюватиме ботанічний сад

Сьогодні 14:35
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У Дніпрі в серпні ботанічний сад ДНУ працюватиме лише по буднях.

Новости Днепра про Як у Дніпрі в серпні працюватиме ботанічний сад

Ботанічний сад ДНУ працюватиме в будні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Робочих вихідних у серпні не передбачено. Це пов’язано з відпустками працівників

Про це адміністрація ботанічного саду повідомила у Instagram.

“Робочих вихідних не буде до вересня. У період відпусток та найспекотніші місяці літа співробітники не можуть забезпечити додаткові робочі дні. Вибачте за незручності”, – йдеться в повідомленні.

Там також додали, що у будні у відвідувачів є можливість придбати рослини закритого грунту та прогулятися територією. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.

Вартість квитків:

  • для дорослих – повний 45 грн, пільговий 15грн;
  • для дітей віком від 7 до 14 років – повний 15грн, пільговий 9 грн;
  • діти до 7 років — безкоштовно.

Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.

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