Як у Дніпрі в липні буде працювати ботанічний сад

Ботанічний чад ДНУ працюватиме в будні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. На вихідних в липні та серпні ботсад не будуть відкривати для відвідувачів. Це пов’язано з відпустками працівників.
Про це адміністрація ботанічного саду повідомила у Instagram.
“Робочих вихідних не буде до вересня. У період відпусток та найспекотніші місяці літа співробітники не можуть забезпечити додаткові робочі дні. Вибачте за незручності”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у будні відвідувачі можуть прогулятися територією та в першій половині дня завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.
Вартість квитків:
Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.
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