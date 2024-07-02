Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі в липні буде працювати ботанічний сад

Сьогодні 13:59
просмотров

У Дніпрі в липні ботанічний сад ДНУ працюватиме в звичайному режимі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі в липні буде працювати ботанічний сад

Ботанічний чад ДНУ працюватиме в будні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. На вихідних в липні та серпні ботсад не будуть відкривати для відвідувачів. Це пов’язано з відпустками працівників.

Про це адміністрація ботанічного саду повідомила у Instagram.

“Робочих вихідних не буде до вересня. У період відпусток та найспекотніші місяці літа співробітники не можуть забезпечити додаткові робочі дні. Вибачте за незручності”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у будні відвідувачі можуть прогулятися територією та в першій половині дня завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.

Вартість квитків:

  • для дорослих – повний 45 грн, пільговий 15грн;
  • для дітей віком від 7 до 14 років – повний 15грн, пільговий 9 грн;
  • діти до 7 років — безкоштовно.

Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі в липні буде працювати ботанічний садУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі в липні буде працювати ботанічний садРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вище +39 у Дніпрі: фахівці дали поради, які допоможуть вижити під час аномальної спеки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:04
    Вище +39 у Дніпрі: фахівці дали поради, які допоможуть вижити під час аномальної спеки

    Дніпрянам дали поради, як вижити під час пекельної спеки.

    Війна забрала ноги: у Дніпрі рятують двох важкопоранених військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    Війна забрала ноги: у Дніпрі рятують двох важкопоранених військових

    У Дніпрі в одній з лікарень рятують двох важкопоранених бійців,…

    Як 50 років тому у Дніпрі виглядало кафе «Орбіта»: тут морозиво видавав автомат
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:41
    Як 50 років тому у Дніпрі виглядало кафе «Орбіта»: тут морозиво видавав автомат

    Понад 50 років тому у Дніпрі було не так багато…

    Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

    Неподалік Дніпра знаходяться дачні селища та села, де є вихід…

    Наверх