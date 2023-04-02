Як у Дніпрі у неділю працює громадський транспорт та де подивитися розклад руху

У неділю, 2 квітня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.
Загалом на маршрути вийшли 137 одиниць рухомого складу.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 720 автобусів (з них 116 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, де можна дізнатися розклад громадського транспорту.
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Александра Лучка
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