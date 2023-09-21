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  • Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)

Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)

Сьогодні 14:29
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Завдяки фотографіям ми можемо побачити, як виглядали вулиці Дніпра понад 50 років тому. Дивлячись на кадри важко повірити, що замість нинішніх висотних будинків, житлових масивів, магазинів, лікарень та інших будівель були приватні двори з двоповерховими будиночками.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав будинок на площі Шевченка у 1970-х роках. Сьогодні тут знаходиться зовсім інша будівля.

Спочатку на площі Шевченка було лише 8 номерів і при цьому нумерація розпочиналася від нинішньої вулиці Мусліма Магомаєва. Раніше вона мала назву вулиця 8 березня. Наприкінці 1970-х років площу вирішили реконструювати, частину будинків знесли. На фото – будинок №7, він знаходився поряд із будинком-музеєм Д. Яворницького.

Новости Днепра про Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)

Через дорогу від будинку знаходився один із корпусів колишнього Аграрного університету.

Паркан біля будинку був кам’яний.

Новости Днепра про Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)

Будинок на 2 поверхи був огороджений  парканом. У дворі був сад та кілька альтанок. Цікаво, що будівля була збудована після закінчення Другої світової війни німецькими солдатами. Після знесення будівлі мешканцям будинку дали квартири на житловому масиві Перемога.

Новости Днепра про Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)

За деякими даними, в будинку жило дві родини, одна з яких була сім’я директора заводу ім. Петровського.

фото: В. Карасік, Є. Присягіна, гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Площа Шевченка на початку 70-х: двоповерхові будиночки та сад у дворі (ФОТО)Русский

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