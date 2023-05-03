Як у Дніпрі працює громадський транспорт 3 травня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 714 автобусів (з них 115 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
У Нікопольському районі безвісти зникли двоє чоловіків - Микола Давидов…
У вівторок, 2 травня, у Дніпрі фахівці перевіряли 2 повідомлення…
Вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною…
ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…