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Як у Дніпрі працює громадський транспорт 16 лютого: офіційна інформація

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі сьогодні, 16 лютого електротранспорт працює в штатному режимі без обмежень у часі за розкладом.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 16 лютого: офіційна інформація

Працюють тролейбусні маршрути: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кільце «А», кільце «Б». Всього 100 одиниць рухомого складу.

Трамвайні: № 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всього 106 одиниць рухомого складу. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху міського електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 734 автобуси (з них 146 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 16 лютого: офіційна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 16 лютого: офіційна інформаціяРусский

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