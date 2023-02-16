Як у Дніпрі працює громадський транспорт 16 лютого: офіційна інформація

Працюють тролейбусні маршрути: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кільце «А», кільце «Б». Всього 100 одиниць рухомого складу.
Трамвайні: № 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всього 106 одиниць рухомого складу. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху міського електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 734 автобуси (з них 146 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
За даними на ранок четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували…
10 лютого виявивши стійкість та мужність, героїчно загинув солдат 59-ої…
На Дніпропетровщині повітряна тривога.
Правоохоронці Дніпра зупинили «ВАЗ 2121» під керуванням військовослужбовця, який незаконно…