Як у Дніпрі працює ботанічний сад у травні

У травні Ботанічний сад ДНУ працює лише по будням з 9:00 до 15:00. Найближча робоча субота буде аж 8 червня.
Про це повідомили на сторінці Ботсаду Дніпровського Національного Університету у Facebook.
Зараз там цвітуть вейгели, кольквіція, кладрастис, гібридні півники. Також — рідкісне тюльпанове дерево.
Відвідувачі можуть як придбати кімнатні квіти, так і обмінятися рослинами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал.
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