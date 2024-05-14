Як у Дніпрі працює ботанічний сад у травні

Мешканців та гостей Дніпра запрошують до Ботанічного саду ДНУ.

У травні Ботанічний сад ДНУ працює лише по будням з 9:00 до 15:00. Найближча робоча субота буде аж 8 червня.

Про це повідомили на сторінці Ботсаду Дніпровського Національного Університету у Facebook.

Зараз там цвітуть вейгели, кольквіція, кладрастис, гібридні півники. Також — рідкісне тюльпанове дерево.

Відвідувачі можуть як придбати кімнатні квіти, так і обмінятися рослинами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал.

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