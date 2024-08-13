Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля

У Дніпрі в новому навчальному році працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля.

В місті працює 20 мистецьких шкіл: 17 музичних, 2 школи мистецтв, 1 школа класичного танцю. З вересня тут 50 % дітей навчатимуться офлайн, 25 % — онлайн, 25% — за змішаною формою. Є всі безпекові умови для офлайн навчання.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

У закладах позашкілля освітній процес почнеться з 2 вересня. Там навчання буде офлайн з дотриманням безпекових умов. Всього у Дніпрі 9 позашкільних закладів, де працює до 60 класів та понад 370 гуртків різних напрямів. Вони є у кожному районі міста. Деталі можна знайти за посиланням. Прийом документів для запису до гуртків триватиме до 15 вересня.

У 22 спортивних школах Дніпра навчання триває круглий рік. Навіть під час літніх канікул вихованці спортивних шкіл відвідують тренування, а також виїжджають на навчально-тренувальні збори. З 1 вересня розпочнеться кампанія з набору до груп початкової підготовки. Там є власні та партнерські укриття. Ознайомитися з деталями можна за посиланням.

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