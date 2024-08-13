Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля

Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля

Сьогодні 15:56
просмотров

У Дніпрі в новому навчальному році працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілля

В місті працює 20 мистецьких шкіл: 17 музичних, 2 школи мистецтв, 1 школа класичного танцю. З вересня тут 50 % дітей навчатимуться офлайн, 25 % — онлайн, 25% — за змішаною формою. Є всі безпекові умови для офлайн навчання.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

У закладах позашкілля освітній процес почнеться з 2 вересня. Там навчання буде офлайн з дотриманням безпекових умов. Всього у Дніпрі 9 позашкільних закладів, де працює до 60 класів та понад 370 гуртків різних напрямів. Вони є у кожному районі міста. Деталі можна знайти за посиланням. Прийом документів для запису до гуртків триватиме до 15 вересня.

У 22 спортивних школах Дніпра навчання триває круглий рік. Навіть під час літніх канікул вихованці спортивних шкіл відвідують тренування, а також виїжджають на навчально-тренувальні збори. З 1 вересня розпочнеться кампанія з набору до груп початкової підготовки. Там є власні та партнерські укриття. Ознайомитися з деталями можна за посиланням.

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілляУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватимуть мистецькі, спортивні школи та заклади позашкілляРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Перемозі скоро з’явиться нова зона відпочинку: що там буде
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі на Перемозі скоро з’явиться нова зона відпочинку: що там буде

    Нова зона відпочинку з'явиться на Перемозі.

    ТОП-10 незвичайних замків України: скільки їхати з Дніпра та що подивитися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:45
    ТОП-10 незвичайних замків України: скільки їхати з Дніпра та що подивитися

    Останні кілька тижнів літа чудовий час для подорожей Україною. Окрім…

    В парку Глоби у Дніпрі дозрівають гарбузи і дині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:31
    В парку Глоби у Дніпрі дозрівають гарбузи і дині

    У Дніпрі в парку Глоби квітнуть гарбузи і дині.

    До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнею

    У Дніпрі з'явилися нові актуальні вакансії з високою зарплатнею.

    Наверх