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  • Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 29 березня: де подивитись розклад

Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 29 березня: де подивитись розклад

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі сьогодні транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 29 березня: де подивитись розклад

29 березня на маршрути електротранспорту у Дніпрі вийде 206 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 722 автобусів (з них 128 – великої місткості).

Розклад руху трамваїв та тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або ж у Telegram-боті.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 29 березня: де подивитись розкладУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 29 березня: де подивитись розкладРусский

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